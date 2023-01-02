Icon

التدريب التقني بمكة: الدراسة عن بعد غدًا Icon 15 ريالًا سعر تذكرة حفل تقديم رونالدو Icon وفاة مأساوية لعامل في مطار أمريكي سحبه محرك طائرة Icon وليد الفراج يطالب بتطوير 4 ملفات Icon تعليق الدراسة الحضورية غدًا بحائل والدوادمي وعفيف Icon أفضل 3 أهداف في الجولة الـ11 بدوري روشن Icon الأمير هاري: أرغب باستعادة التواصل مع والدي وشقيقي Icon أمن الطرق يحذر قائدي المركبات في الرياض Icon تعليق الدراسة الحضورية غدًا بمدارس القويعية Icon توقعات بأمطار غزيرة وفرص للسيول على 5 مناطق حتى صباح الغد Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
بسبب حالة الطقس غير المستقرة

تفاعل كبير بين الطلاب والمعلمين في الحصص الافتراضية

2023-01-02 الساعة 7:56
تفاعل كبير بين الطلاب والمعلمين في الحصص الافتراضية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

شهدت الحصص الافتراضية التي انطلقت مع تعليق الدراسة الحضورية في عدد من الإدارات التعليمية، تفاعلًا كبيرًا بين الطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات، ومشاركة ودعم من أولياء الأمور.

انتظام الحصص الافتراضية

ووثقت عدد من الإدارات التعليمية بمختلف مناطق المملكة، انتظام الحصص الاقتراضية عبر منصة مدرستي، وذلك مع تعليق الدراسة الحضورية بسبب حالة الطقس غير المستقرة التي تشهدها المملكة منذ أيام.

ونشرت ابتدائية ريحة للطفولة المبكرة بمحافظة الطائف، جانبًا من انتظام الحصص الافتراضية اليوم الإثنين عبر منصة مدرستي وتفاعل الطلاب والطالبات مع معلماتهم.

ونشر مكتب التعليم بمحافظة الحناكية التابع لإدارة التعليم بالمدينة المنورة، جانبًا من تفعيل مدارسه للخطط الدراسية عبر منصة مدرستي ومتابعة الدروس اليومية بمتابعة من مدراء المدارس والمشرفين التربويين ومدير مكتب التعليم.

 

كما أكدت المدرسة الثامنة عشرة بعد المائة الابتدائية في إدارة تعليم جدة، ضرورة حضور الطالبات الحصص الافتراضية عبر منصة مدرستي، مؤكدة أنها دليل على الوعي وطريق للتفوق والانضباط.

تعليق الدراسة

وتشهد المملكة، طقسًا غير مستقر، ما دفع عدد من إدارات التعليم بمعظم المناطق، إلى تعليق الدراسة الحضورية.

وقررت إدارة تعليم مكة، تعليق الدراسة الحضورية غدًا بمدارس مكة والجموم والكامل وبحرة.

وقالت الإدارة في بيان لها إنه بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد المتوقعة بهطول الأمطار؛ فقد تقرر تعليق الدراسة يوم الثلاثاء 10 /6/ 1444 بمدارس مكة، الجموم، الكامل، بحرة، وستكون الدراسة عبر “منصة مدرستي” للطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم.

كما أعلنت إدارة تعليم الطائف، تعليق الدراسة الحضورية غدًا الثلاثاء بالمنطقة والمحافظات التابعة لها.

وقالت الإدارة في بيان صادر عنها “بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الطلاب والطالبات والهيئة التعليمية والإدارية بالمدارس ومنسوبي ومنسوبات مكاتب التعليم، فقد تقرر تعليق الدراسة الحضورية يوم غدٍ الثلاثاء بـ تعليم الطائف والمحافظات التابعة له تعليميًا؛ وستكون الدراسة عن بعد عبر منصة مدرستي”.

وقررت إدارة تعليم عفيف، عن تعليق الدراسة الحضورية غداً الثلاثاء بمدارسها، بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع،

وأضافت في بيان صادر عنها أن الدراسة ستكون عبر منصة مدرستي لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

مجلة أمريكية: انتصار دبلوماسي جديد لـ السعودية...
تقارير

مجلة أمريكية: انتصار دبلوماسي جديد لـ السعودية...

تقارير
5 إرشادات للحماية عند هطول الأمطار والعواصف...
السعودية اليوم

5 إرشادات للحماية عند هطول الأمطار والعواصف...

السعودية اليوم
الطقس يغلق مهرجان الرياض للألعاب اليوم
السعودية اليوم

الطقس يغلق مهرجان الرياض للألعاب اليوم

السعودية اليوم
تفاصيل مقتل الضابط الأردني الدلابيح على يد...
العالم

تفاصيل مقتل الضابط الأردني الدلابيح على يد...

العالم
توقعات بأمطار رعدية على أبها حتى الـ...
السعودية اليوم

توقعات بأمطار رعدية على أبها حتى الـ...

السعودية اليوم
أشرف حكيمي مواليد مدريد يعطي إسبانيا الضربة...
آخر الاخبار

أشرف حكيمي مواليد مدريد يعطي إسبانيا الضربة...

آخر الاخبار
وليد الركراكي يحسم مصير حمدالله مع المغرب
الرياضة

وليد الركراكي يحسم مصير حمدالله مع المغرب

الرياضة
مشاهد لهطول أمطار غزيرة على جبل كرا...
السعودية اليوم

مشاهد لهطول أمطار غزيرة على جبل كرا...

السعودية اليوم