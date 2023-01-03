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خصائص جديدة يوفرها التطبيق

تفعيل ميزة الحذف التلقائي للرسائل في تليجرام

2023-01-03 الساعة 10:07
تفعيل ميزة الحذف التلقائي للرسائل في تليجرام
المواطن - فريق التحرير

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يواصل تطبيق المراسلة الفورية تليجرام تقديم ميزات جديدة لتحسين تجربة المستخدم، حيث اختتمت الشركة المطورة للتطبيق عام 2022 بتقديم تحديث جديد للتطبيق يتضمن مجموعة من الميزات الجديدة لمستخدمي نظامي التشغيل أندرويد و ios.

مزايا متعددة

يضم التحديث الجديد مجموعة كبيرة من الميزات، منها إمكانية الحصول على حساب تليجرام دون الحاجة إلى شريحة اتصال، وميزة تشويش الصور ومقاطع الفيديو عند إرسالها لتعزيز الخصوصية، وتحسين استهلاك المساحة التخزينية في الهاتف سواء في هواتف آيفون أو أندرويد، وإمكانية تخصيص صورة الملف الشخصي لصديق أو مستخدم آخر، وتزويد محرر الصور في تليجرام بالمزيد من أدوات الكتابة والرسم، بالإضافة إلى حذف الرسائل تلقائيًا لجميع الدردشات، وغيرها.

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ويعتبر تطبيق تليجرام أول تطبيق مراسلة فورية يقدم ميزة المحادثات السرية الذاتية التدمير، حيث يمكن للمستخدمين حذف أي رسائل يرسلونها أو يستقبلونها لكلا الطرفين دون ترك أي أثر وهو عكس تطبيق واتساب الذي يترك إشعارًا بوجود رسالة محذوفة حتى الآن.

الحذف التلقائي

كما يمكنك تفعيل مؤقت التدمير الذاتي بحيث تختفي الرسائل والملفات، من جهازك وجهاز الطرف الآخر بعد قراءتها أو فتحها، حيث تحفظ كافة المحادثات السرية في هاتفك ولا ترفع إلى خوادم تليجرام، وهذا يعني أنك فقط من يستطيع الوصول إليها في الجهاز الذي أُنشئت منه، وستختفي فور تسجيل الخروج أو حذف التطبيق.

أطلق تطبيق تليجرام ميزة لمساعدة المستخدمين على تعيين مؤقت لحذف الرسائل تلقائيًا في جميع الدردشات الجديدة، وجعل أيضًا من الأسهل إعداد الحذف التلقائي في المجموعات الخاصة الصغيرة، حيث يمكن الآن لأي عضو لديه القدرة على تغيير اسم المجموعة وصورتها تفعيل ميزة الحذف التلقائي للرسائل في المجموعة.

تفعيل الميزة

ويجب ملاحظة إذا فعلت ميزة الحذف التلقائي الجديدة في التطبيق ستحذف جميع المحادثات الجديدة تلقائيًا وفقًا للفترة الزمنية التي ضبطتها؛ بغض النظر عمن بدأ المحادثة، وكذلك الأمر في جميع المجموعات الجديدة التي تقوم بإنشائها. ولكن المحادثات الحالية لن تتأثر.

ولتفعيل الميزة يمكنك اتباع الخطوات التالية:

انتقل إلى تطبيق تليغرام في هاتفك.

اضغط على قائمة الخيارات التي هي عبارة عن ثلاثة خطوط أفقية في الزاوية العلوية اليسرى.

اضغط على خيار الإعدادات.

اضغط على خيار الخصوصية والأمان.

كيفية تفعيل ميزة الحذف التلقائي للرسائل في تليغرام تحت علامة تبويب الأمان، اضغط على خيار الحذف التلقائي للرسائل.

حدد مؤقت التدمير الذاتي للمحادثات من الخيارات المعروضة، كما يمكنك تخصيص المؤقت من خلال الضغط على خيار ضبط الوقت المخصص.

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