تقارير أرجنتينية: الهلال يسعى للتفاوض مع ميسي

كشفت تقارير إعلامية أرجنتينية أن نادي الهلال يستعد للدخول في مفاوضات مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

وينتهي عقد النجم الأرجنتيني مع البي إس جي في صيف العام الحالي، حيث يحق له حاليًا التفاوض مع أي ناد دون الرجوع لباريس سان جيرمان.

الهلال وميسي

وذكرت قناة TYC الأرجنتينية بجانب تقارير إعلامية أخرى أن الهلال سيدخل في مفاوضات جادة مع البرغوث الأرجنتيني صيف العام الحالي ردًا على تعاقد نادي النصر مع البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وكان الناقد الرياضي محمد العنزي أعرب عن أمنياته بانضمام الأرجنتيني ليونيل ميسي لصفوف النصر واللعب بجوار البرتغالي كريستيانو رونالدو.

النصر وميسي

وتحدث العنزي في برنامج “أكشن مع وليد” قائلًا: “الهلال والاتحاد استحقا العقوبة في قضية كنو وحمدالله، كان يجب عليهما دراسة القوانين جيدًا قبل الدخول في الصفقتين”.

وأضاف العنزي: “تصرف الهلال الخاطئ حرمه من الدخول في المنافسة على صفقة رونالدو، وبالطبع صفقة رونالدو أهم من صفقة محمد كنو”.

وتابع: “النصر قادر على أن يُخلص أي صفقة، الهلال والنصر تنافسا على ضم تاليسكا، والنصر حسم الصفقة لصالحه”.

وأضاف: “أتمنى وجود ميسي في النصر مع رونالدو، والحلم يكون علمًا، لماذا لا يتحقق هذا الأمر سنرى”.

وكان النجم الأرجنتيني قاد منتخب بلاده في ديسمبر الماضي للفوز بلقب كأس العالم 2022 بقطر، بعد التفوق على المنتخب الفرنسي بركلات الجزاء الترجيحية.