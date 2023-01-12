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للتعاقد معه قادمًا من باريس سان جيرمان

تقارير : الهلال يتفق مع ليونيل ميسي

2023-01-12 الساعة 10:04
تقارير : الهلال يتفق مع ليونيل ميسي
المواطن - محمد سمعه

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كشفت تقارير إعلامية، أن نادي الهلال اتفق مع الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي للتعاقد معه في صيف العام الجاري.

وذكر الإعلامي خالد الذياب المهتم بشؤون الكرة العالمية عبر حسابه في “تويتر” أن أزرق الرياض اتفق مع ميسي للتوقيع لهم.

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الهلال يتفق مع ليونيل ميسي

الهلال وليونيل ميسي

وفي وقت سابق، قالت سيرين العماري مراسلة قناة “الإخبارية” في العاصمة الفرنسية باريس: إن الصحف الفرنسية تحدثت عن تقديم نادي الهلال عرضًا ضخمًا للتعاقد مع ميسي.

ليونيل ميسي

وأضافت العماري في برنامج “المنتصف” على قناة الإخبارية: “وسائل الإعلام والصحافة الفرنسية تحدثت عن اهتمام الهلال بضم النجم الأرجنتيني وتفاصيل العرض الضخم، الصحف الفرنسية ذكرت أن هذا سيكون أمرًا جيدًا في حال وافق ليلعب ضد غريمه البرتغالي كريستيانو رونالدو المنتقل حديثًا لصفوف النصر”.

وتابعت: “وسائل الإعلام الفرنسية قالت إن هذا سيكون جيدًا للدوري السعودي وسيسلط مزيدًا من الأضواء عليه على مستوى العالم، في حال اجتمع رونالدو وميسي فيه ضد بعضهما البعض”.

ليونيل ميسي

 

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