تقاعد القاضي يعطل محاكمة البشير

تعطلت إجراءات محاكمة الرئيس السوداني السابق عمر البشير، وآخرين من قادة نظامه، المتهمين في قضية انقلاب 1989؛ بسبب إحالة قاضي المحكمة المختصة حسين الجاك إلى التقاعد.

تأجيل الجلسة

جاء ذلك في وقت يعاني فيه البشير من عدم استقرار حالته الصحية، فيما تقرر تأجيل الجلسة التي كانت مقررة الثلاثاء لمدة أسبوعين.

وكشفت هيئة الدفاع عن انزعاجها من إجراءات التأجيل، حيث سيزيد من مدة حبس المتهمين، في وقت يعاني فيه البشير، من عدم استقرار حالته الصحية.