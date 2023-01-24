تقديم صرف دفعة فبراير للمستفيدين بـ حساب المواطن

تفاعل برنامج حساب المواطن، اليوم الثلاثاء، مع استفسارات المواطنين بشأن موعد صرف الدفعة المقبلة في فبراير، وذلك بالتزامن مع إعلان نتائج الأهلية.

وجاء الرد عبر خدمة المستفيدين عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر”، بأنه سيتم صرف الدفعة يوم 9 فبراير لأن اليوم العاشر من فبراير هو إجازة رسمية حيث يوافق يوم الجمعة، ولذا تقرر صرف دفعة هذا الشهر بتبكير يوم الصرف.

سياسات البرنامج

ووفقًا لسياسات البرنامج وبناءً على ما أعلنه المتحدث الرسمي باسم حساب المواطن فإن الراتب يتم تأجيله أو تبكيره يوم على حسب العُطل والإجازات الرسمية بالمملكة، وبالنسبة لقيمة الراتب الشهري المُقدم من حساب المواطن، فهو يختلف على حسب الأسرة من حيث عدد التابعين بها والدخل الشهري لها.

موقف الأهلية

وفي وقت سابق، أوضح حساب البرنامج عبر حساب خدمة المستفيدين على موقع تويتر: في حال تم تقديم الطلب قبل تاريخ 10 يناير، سيتم دراسة الأهلية وإبلاغك باستيفائك لشروط الأهلية عن طريق حسابك (دراسة الأهلية) ضمن دورة الأهلية لشهر فبراير.

تفاصيل دفعة يناير

يذكر أن برنامج حساب المواطن أودع دعم شهر يناير للمستفيدين المكتملة طلباتهم والمستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الثانية والستين، وذلك بعد التوجيه الملكي والمتضمن استمرار الدعم الإضافي للمستفيدين لثلاثة أشهر حتى دفعة شهر مارس 2023م بهدف تمكين المستفيدين وحمايتهم من التداعيات الناتجة بسبب ارتفاع الأسعار عالميًّا وعليه سيكون الاستحقاق الكامل للمستفيد الرئيسي 720 ريالًا عوضًا عن 417 ريالًا.