Icon

6 علامات لقلة النوم تؤثر على الأداء الدراسي Icon ضبط عمالة مخالفة تجمع وتفرز النفايات في بقيق Icon جامعة الملك عبدالعزيز تعلن موعد الاختبار على الوظائف الإدارية والفنية Icon إيداع 912 مليون ريال في حسابات مستفيدي سكني Icon المملكة بإنجازاتها لم تعد تعطي أولئك فرصة لالتقاط أنفاسهم Icon تقديم صرف دفعة فبراير للمستفيدين بـ حساب المواطن Icon الشؤون الصحية بالحرس الوطني تعلن عن وظائف شاغرة Icon وظائف إدارية بمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون Icon العدل تتيح إصدار تراخيص مكاتب المحاماة الأجنبية عبر بوابة ناجز Icon توقعات بهطول أمطار على معظم المناطق حتى صباح الغد Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
لتزامن اليوم العاشر مع إجازة رسمية

تقديم صرف دفعة فبراير للمستفيدين بـ حساب المواطن

2023-01-24 الساعة 10:13
تقديم صرف دفعة فبراير للمستفيدين بـ حساب المواطن
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تفاعل برنامج حساب المواطن، اليوم الثلاثاء، مع استفسارات المواطنين بشأن موعد صرف الدفعة المقبلة في فبراير، وذلك بالتزامن مع إعلان نتائج الأهلية.

وجاء الرد عبر خدمة المستفيدين عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر”، بأنه سيتم صرف الدفعة يوم 9 فبراير لأن اليوم العاشر من فبراير هو إجازة رسمية حيث يوافق يوم الجمعة، ولذا تقرر صرف دفعة هذا الشهر بتبكير يوم الصرف.

قد يهمّك أيضاً
Img

الطلبة السعوديون يحصدون 94 جائزة علمية دولية خلال 2022

Img

الأسهم السعودية تغلق مرتفعة بتداولات 3.4 مليارات ريال

سياسات البرنامج

ووفقًا لسياسات البرنامج وبناءً على ما أعلنه المتحدث الرسمي باسم حساب المواطن فإن الراتب يتم تأجيله أو تبكيره يوم على حسب العُطل والإجازات الرسمية بالمملكة، وبالنسبة لقيمة الراتب الشهري المُقدم من حساب المواطن، فهو يختلف على حسب الأسرة من حيث عدد التابعين بها والدخل الشهري لها.

موقف الأهلية

وفي وقت سابق، أوضح حساب البرنامج عبر حساب خدمة المستفيدين على موقع تويتر: في حال تم تقديم الطلب قبل تاريخ 10 يناير، سيتم دراسة الأهلية وإبلاغك باستيفائك لشروط الأهلية عن طريق حسابك (دراسة الأهلية) ضمن دورة الأهلية لشهر فبراير.

تفاصيل دفعة يناير

يذكر أن برنامج حساب المواطن أودع دعم شهر يناير للمستفيدين المكتملة طلباتهم والمستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الثانية والستين، وذلك بعد التوجيه الملكي والمتضمن استمرار الدعم الإضافي للمستفيدين لثلاثة أشهر حتى دفعة شهر مارس 2023م بهدف تمكين المستفيدين وحمايتهم من التداعيات الناتجة بسبب ارتفاع الأسعار عالميًّا وعليه سيكون الاستحقاق الكامل للمستفيد الرئيسي 720 ريالًا عوضًا عن 417 ريالًا.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

لحظة مخيفة لاصطدام وتحطم طائرتَي هليكوبتر
غرائب

لحظة مخيفة لاصطدام وتحطم طائرتَي هليكوبتر

غرائب
داني ألفيش يواجه السجن 12 عامًا بسبب...
الرياضة

داني ألفيش يواجه السجن 12 عامًا بسبب...

الرياضة
مناطق متوقع أن تشهد أعلى معدلات هطول...
السعودية اليوم

مناطق متوقع أن تشهد أعلى معدلات هطول...

السعودية اليوم
دول أوروبية تستدعي سفراء إيران
حصاد اليوم

دول أوروبية تستدعي سفراء إيران

حصاد اليوم
الصين ترد على إجراءات الدول ضد مسافريها
حصاد اليوم

الصين ترد على إجراءات الدول ضد مسافريها

حصاد اليوم
غرفة الخرج تعلن وظائف لحملة الثانوية فأعلى
حصاد اليوم

غرفة الخرج تعلن وظائف لحملة الثانوية فأعلى

حصاد اليوم
رئيس الشورى يبدأ زيارته الرسمية لجمهورية تركيا...
السعودية اليوم

رئيس الشورى يبدأ زيارته الرسمية لجمهورية تركيا...

السعودية اليوم
مدفيديف: انتخاب ماسك رئيسًا لأمريكا في 2023
العالم

مدفيديف: انتخاب ماسك رئيسًا لأمريكا في 2023

العالم