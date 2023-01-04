تقديم كريستيانو رونالدو يخطف الأنظار من قيمة عقده

قدم نادي النصر، نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو في حفل تاريخي أبهر المتابعين في جميع أنحاء العالم، في انتظار أول مباراة رسمية له بقميص الأصفر.

كريستيانو رونالدو نصراوي

ووقع رونالدو على عقود مع رئيس مجلس الإدارة مسلي آل معمر في العاصمة الإسبانية مدريد، حيث سينضم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر حتى عام 2025.

وأقام نادي النصر حفل تقديم رونالدو على ملعب مرسول بارك في الرياض بالأمس، وكانت البداية بحفلة غنائية أحياها الفنان عايض، قبل أن يخرج كريستيانو في مؤتمر صحافي يؤكد سعادته بالتواجد في الدوري السعودي.

ودخل كريستيانو رونالدو إلى أرضية ملعب مرسول بارك مرتديًا قميص النصر، وسط تفاعل كبير من الحضور الجماهيري، والتقط صور تذكارية مع الأطفال واستعرض مهاراته بكرة القدم، ثم حضرت عائلته ورحبت بهم الجماهير.

حفل ضخم خطف الأنظار

وأشارت صحيفة “ليكيب” الفرنسية، إلى أن عقد رونالدو الهائل مع النصر أصبح أقل إثارة للدهشة، وذلك بالمقارنة مع صور تقديمه التي أكدت أن التعاقد مع النجم البرتغالي “زلزال”.

وأضافت: “ليس هناك أجمل ولا أكبر من التعاقد مع لاعب، ظل المنافس الأول ليونيل ميسي، بل أصبح مرة أخرى الأعلى أجرا للاعب على هذا الكوكب بعمر 38 سنة تقريبا (يتمها في 5 فبراير المقبل) وهذا ليس بالأمر الهين”.

وأوضحت الصحيفة الفرنسية، أن هناك انهيار في العلاقة بين كريستيانو رونالدو ووكيل أعماله الشهير خورخي مينديز، عندما وصف هذه الصفقة بالعمل “الفذ”، إلا أنه لن ينسب هذه المرة إلى مينديز.

وتابعت: “ابتعاد مينديز عن هذه الصفقة يكشف المعاناة التي عاشها رونالدو منذ عودته إلى مانشستر يونايتد، بينما كان المسؤول الأول عن التوقيع للنصر، هو ريكاردو ريجوف الذي كان جالسًا في الصف الأول بالمؤتمر الصحفي أمس، ونسب التقرير لوسائل إعلام إسبانية، حصوله على 30 مليون يورو كعمولة”.