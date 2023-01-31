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تجنبوا تجمعات الأمطار ومجاري السيول

تقلبات جوية تستمر لنهاية الأسبوع والمدني يدعو لتوخي الحذر

2023-01-31 الساعة 11:38
تقلبات جوية تستمر لنهاية الأسبوع والمدني يدعو لتوخي الحذر
المواطن - فريق التحرير

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دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من التقلبات الجوية على معظم مناطق المملكة، ابتداءً من اليوم الثلاثاء وحتى يوم الجمعة المقبل.

وقال الدفاع المدني، في بيان عبر “تويتر”، إنه بناءً على تقرير المركز الوطني للأرصاد, ستتأثر منطقة المدينة المنورة بأمطار متوسطة إلى غزيرة تشمل العيص وبدر وينبع والعلا وخيبر المدينة المنورة والمهد ووادي الفرع والحناكية، وأجزاء من المنطقة الشرقية تشمل حفر الباطن والخفجي والنعيرية وقرية العليا، وأجزاء من مناطق تبوك والحدود الشمالية والجوف وحائل والقصيم.

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توقعات بهطول الأمطار

وأضافت المديرية العامة للدفاع المدني، أنه يتوقع أن تكون الأمطار من خفيفة إلى متوسطة، على منطقة مكة المكرمة لتشمل العاصمة المقدسة وجدة ورابغ والطائف والجموم والكامل وخليص وبحرة، و أجزاء من منطقة الرياض تشمل الرياض العاصمة والخرج والمزاحمية القويعية والمجمعة والزلفي والغاط وشقراء ورماح والدوادمي وعفيف، وأجزاء من المنطقة الشرقية, إضافة إلى تساقط الثلوج يومي الأربعاء والخميس المقبلين على مرتفعات منطقة تبوك في جبل اللوز وعلقان والظهر.

تجنبوا مجاري السيول

وشددت المديرية العامة للدفاع المدني على ضرورة الابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمستنقعـات المائية والأودية والسدود وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي.

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