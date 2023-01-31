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سرعة الرياح تصل 60 كم / ساعة

تقلبات جوية حتى الجمعة: تراجع درجات الحرارة وتساقط الثلوج

2023-01-31 الساعة 3:09
تقلبات جوية حتى الجمعة: تراجع درجات الحرارة وتساقط الثلوج
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المواطن - واس

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تشهد معظم مناطق المملكة تقلبات جوية حتى يوم الجمعة المقبل تشمل نشاطًا في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار وارتفاعاً للأمواج وهطولاً لأمطار رعدية متفاوتة الغزارة وتساقطاً للثلوج وانخفاضاً في درجات الحرارة وتكوناً للصقيع.

سرعة الرياح

وتصل سرعة الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار بدءأ من اليوم (الثلاثاء) إلى يوم الجمعة المقبل إلى أكثر من 60 كم / ساعة وقد تسبب في تكون عواصف ترابية تؤدي إلى انعدام أو شبه انعدام في الرؤية على أجزاء من مناطق؛ تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل القصيم، الشرقية والرياض.. وكذلك على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، مع توقع بارتفاع الأمواج على الأجزاء الساحلية من تلك المناطق لتصل إلى أكثر من مترين ونصف.

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فرص الأمطار

وتتهيأ الفرصة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة يصاحبها جريان للسيول وتساقط للبرد وتيارات هابطة نشطة السرعة إلى يوم الأربعاء على مناطق تبوك (تبوك، حقل، الوجه، ضباء، أملج، نيوم، شرما، تيماء)، الحدود الشمالية (رفحاء، عرعر، طريف) والجوف (سكاكا، دومة الجندل، القريات، طبرجل) يمتد تأثيرها اليوم (الثلاثاء) وغداً على مناطق؛ حائل (حائل، بقعاء، الغزالة، الشنان ومعظم محافظات المنطقة)، القصيم (بريدة، عنيزة، الرس ومعظم محافظات المنطقة) والشرقية (حفر الباطن، الخفجي، النعيرية، قرية العليا).
في حين يتوقع أن تكون الأمطار خفيفة إلى متوسطة اليوم (الثلاثاء) وغداً على مناطق؛ مكة المكرمة (العاصمة المقدسة، جدة، رابغ، الطائف، الجموم، الكامل، خليص، بحرة)، المدينة المنورة (العيص، بدر، ينبع، العلا، خيبر المدينة المنورة، المهد، وادي الفرع، الحناكية)، الشرقية (القطيف، الدمام، الظهران، الخبر، بقيق، الأحساء) والرياض (الرياض العاصمة، الخرج، المزاحمية، القويعية المجمعة، الزلفي، الغاط، شقراء، رماح، الدوادمي، عفيف).

تساقط الثلوج

ولا يستبعد تساقط الثلوج من مساء غد وبعد غد على مرتفعات منطقة تبوك (جبل اللوز، علقان، الظهر)، في حين تنخفض درجات الحرارة بدءأ من يوم غد (الأربعاء) على مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل وشمال منطقة المدينة المنورة، حيث يتوقع أن تصل درجات الحرارة الصغرى ما بين (صفر إلى 4مْ)، ولا يستبعد تكون الصقيع على أجزاء من تلك المناطق، بينما تصل درجات الحرارة الصغرى ما بين (4إلى 7مْ) على مناطق القصيم، الرياض وشمال المنطقة الشرقية وذلك بدءأ من يوم الخميس المقبل.
ودعا المركز لمتابعة قنوات التواصل لديه، لمتابعة المستجدات ومعلومات الحالة المتوقعة والمحافظات المتأثرة بها، مهيباً بالجميع اتباع تعليمات الجهات المعنية.

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