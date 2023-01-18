تقنية الطائف للبنات تعلن مواعيد القبول للفصل التدريبي الثالث

أعلنت الكلية التقنية للبنات بالطائف مواعيد القبول في برنامج الدبلوم -الصباحي- للفصل التدريبي الثالث لعام 1444 هـ، في عدة تخصصات وهي (إنتاج وتصنيع الأزياء، والموضة وتصميم الأزياء، وتقنية التزيين والتجميل، والتسويق والابتكار، والأعمال المكتبية، وإدارة الفعاليات، والبرمجبة وتطوير الويب).

وبينت الكلية أن التقديم سيكون متاحاً ابتداءً من 7 / 7 / 1444هـ ولمدة خمسة أيام, وذلك عبر بوابة القبول الموحد “قبولي”, منوهةً بضرورة الاطلاع على الشروط والتخصصات المتاحة ومعرفة إجراءات القبول والتسجيل عبر الموقع الإلكتروني للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني .