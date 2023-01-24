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اعتمادًا على إطلاق موجات فوق صوتية

تقنية جديدة لتفتيت الحصى بكلى الإنسان دون ألم

2023-01-24 الساعة 1:28
تقنية جديدة لتفتيت الحصى بكلى الإنسان دون ألم
المواطن - فريق التحرير

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استطاعت تقنية علاجية جديدة، تفتيت الحصى في كلى الإنسان دون ألم، وفقًا دراسة منشورة في صحيفة طب المسالك البولية في الولايات المتحدة.

آلية العمل

وتعتمد التقنية العلاجية الجديدة على إطلاق موجات فوق صوتية، من خلال تسليطها على الجلد حتى يذهب تأثيرها إلى داخل الكلية.

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وتستطيع الموجات أن تحدث تغييرًا في تموضع الحصاة الموجودة في الكلية، حتى تصبح أكثر قدرة على أن تمر في المسلك وتخرج منه.

ويؤدي وجود حصاة في جزء من الجهاز البولي يعرف بـالحالب، إلى عرقلة مرور البول نحو المثانة لأجل التخلص منه، فيحصل الألم ويقع النزيف.

وتحل الطريقة الجديدة هذه المشكلة عبر طريقتين اثنتين؛ فإما إحداث تأثير لأجل تغيير تموضع الحصاة، حتى تتحرك، تمهيدًا للتخلص منها. أما الثانية فهي تفتيت الحصاة إلى أجزاء قابلة لأن تخرج من المسالك البولية. وتتميز هذه التقنية الجديدة لأنها لا تسبب أي ألم تقريبًا.

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