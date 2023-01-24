تقنية جديدة لتفتيت الحصى بكلى الإنسان دون ألم غرامات على مسمّمي الطيور النادرة بقبرص فرنسي يتجول بالعباءة والشماغ: أشعر بالانتماء للسعودية الأرض تستقبل إشارة إذاعية من مجرة تبعد 9 مليارات سنة ضوئية طريقة تعديل وسيلة النقل عند الحجز لحجاج الداخل تحذيرات من ضربة موجعة للاقتصاد الأمريكي قريبًا أمريكية تترجل فجأة من سيارتها وتتركها تسير وسط السيارات عقوبات مخالفي نظام الشركات تصل إلى السجن 3 سنوات وغرامة 5 ملايين ريال الإطاحة بـ 5 مواطنين سرقوا صرافًا آليًّا وسطوا على 3 محال أسعار العقار والعاصفة الشتوية أبرز أخبار موجز “المواطن” ليوم الاثنين 23 يناير
استطاعت تقنية علاجية جديدة، تفتيت الحصى في كلى الإنسان دون ألم، وفقًا دراسة منشورة في صحيفة طب المسالك البولية في الولايات المتحدة.
وتعتمد التقنية العلاجية الجديدة على إطلاق موجات فوق صوتية، من خلال تسليطها على الجلد حتى يذهب تأثيرها إلى داخل الكلية.
وتستطيع الموجات أن تحدث تغييرًا في تموضع الحصاة الموجودة في الكلية، حتى تصبح أكثر قدرة على أن تمر في المسلك وتخرج منه.
ويؤدي وجود حصاة في جزء من الجهاز البولي يعرف بـالحالب، إلى عرقلة مرور البول نحو المثانة لأجل التخلص منه، فيحصل الألم ويقع النزيف.
وتحل الطريقة الجديدة هذه المشكلة عبر طريقتين اثنتين؛ فإما إحداث تأثير لأجل تغيير تموضع الحصاة، حتى تتحرك، تمهيدًا للتخلص منها. أما الثانية فهي تفتيت الحصاة إلى أجزاء قابلة لأن تخرج من المسالك البولية. وتتميز هذه التقنية الجديدة لأنها لا تسبب أي ألم تقريبًا.