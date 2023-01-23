تقنية صامطة تبدأ القبول للفصل التدريبي الثالث الإطاحة بـ 3 مقيمين بحوزتهم 81 ألف قرص مخدر وظائف بـ مستشفى قوى الأمن للمواطنين فقط تسجيل 50 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 26 الأفواج الأمنية تطيح بشخصين بحوزتهما 59 كجم قات رونالدو يعلق بشأن أول مشاركة بالدوري السعودي علاقة شرب الماء قبل النوم في الوقاية من السكتات القلبية مستشار أسري: الصمت بين الزوجين أشبه بنار تحت الرماد وزير السياحة: أجواء المملكة خلقت ميزة تنافسية للمستثمرين وزارة الصناعة تحدد أنواع المعادن الخاضعة لتنظيم خاص
بدأت الكلية التقنية بمحافظة صامطة أمس ، استقبال طلبات القبول في برنامج البكالوريوس المسائي للفصل التدريبي الثالث من العام التدريبي1444 هـ، ويستمر لمدة خمسة أيام ، وذلك على الموقع الإلكتروني ” بوابة قبولي ” في موقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني .
وأوضح عميد الكلية محمد بن حسين طليس، أن القبول سيكون متاحاً في تخصص هندسة الإلكترونيات وأنظمة التحكم التطبيقية ، والتي تستهدف الموظفين وغير الموظفين.
وبين أن الكلية أعلنت القبول في برامج الدبلوم المسائي للفصل التدريبي الثالث ، حيث سيتم فتح بوابة القبول، بدءاً من يوم الأحد الموافق 7 / 7 / 1444هـ ويستمر حتى يوم الخميس القادم 11 / 7 / 1444هـ، عبر الموقع الإلكتروني ” بوابة قبولي ” في تخصصات تقنية الإلكترونيات وأنظمة التحكم، وتقنية الإنشاءات المدنية، وتقنيات محاسبية .
ودعا عميد الكلية المتقدمين للاطلاع على الشروط وتعبئة نموذج طلب الالتحاق على الموقع الإلكتروني ” بوابة قبولي ” ، وتحري الدقة في إدخال البيانات وطباعتها، مشيراً إلى أن ترشيح القبول سيرسل عبر رسائل نصية SMS على أرقام المتقدمين لاستكمال الإجراءات المطلوبة بعد مراجعته لمقر الكلية .