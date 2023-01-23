تقنية صامطة تبدأ القبول للفصل التدريبي الثالث

بدأت الكلية التقنية بمحافظة صامطة أمس ، استقبال طلبات القبول في برنامج البكالوريوس المسائي للفصل التدريبي الثالث من العام التدريبي1444 هـ، ويستمر لمدة خمسة أيام ، وذلك على الموقع الإلكتروني ” بوابة قبولي ” في موقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني .

وأوضح عميد الكلية محمد بن حسين طليس، أن القبول سيكون متاحاً في تخصص هندسة الإلكترونيات وأنظمة التحكم التطبيقية ، والتي تستهدف الموظفين وغير الموظفين.

جدول القبول في تقنية صامطة

وبين أن الكلية أعلنت القبول في برامج الدبلوم المسائي للفصل التدريبي الثالث ، حيث سيتم فتح بوابة القبول، بدءاً من يوم الأحد الموافق 7 / 7 / 1444هـ ويستمر حتى يوم الخميس القادم 11 / 7 / 1444هـ، عبر الموقع الإلكتروني ” بوابة قبولي ” في تخصصات تقنية الإلكترونيات وأنظمة التحكم، وتقنية الإنشاءات المدنية، وتقنيات محاسبية .

ودعا عميد الكلية المتقدمين للاطلاع على الشروط وتعبئة نموذج طلب الالتحاق على الموقع الإلكتروني ” بوابة قبولي ” ، وتحري الدقة في إدخال البيانات وطباعتها، مشيراً إلى أن ترشيح القبول سيرسل عبر رسائل نصية SMS على أرقام المتقدمين لاستكمال الإجراءات المطلوبة بعد مراجعته لمقر الكلية .