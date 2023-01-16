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تقني الشرقية وحفر الباطن يحولان التدريب عن بعد غدًا

2023-01-16 الساعة 9:11
تقني الشرقية وحفر الباطن يحولان التدريب عن بعد غدًا
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة الشرقية، تعليق التدريب الحضوري غدًا الثلاثاء، وتحويل نظام التدريب عن بعد لكافة المتدربين والمتدربات والمنسوبين والمنسوبات للفترة الصباحية والمسائية.

وقالت الإدارة في تغريدة على موقع تويتر: بناء على ما ورد من الجهات المختصة، فقد تقرر تعليق التدريب الحضوري في منشآت #التدريب_التقني ومنشآت التدريب الأهلي في محافظة حفر الباطن، وتحويل التدريب (عن بعد) ليوم غد الثلاثاء 24/ 6 لكافة المتدربين والمتدربات والمنسوبين والمنسوبات للفترة الصباحية والمسائية.

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تعليم حفر الباطن

وفي وقت سابق، قررت إدارة تعليم حفر الباطن استمرار الدراسة عن بعد عبر منصة مدرستي؛ حرصًا على سلامة الجميع.

وقالت الإدارة على موقع تويتر: بناء على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، فقد تقرر استمرار الدراسة (عن بُعد) عبر منصة مدرستي ليوم غد الثلاثاء 24/ 6/ 1444هـ للطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومدارس مكتب التعليم بمحافظة حفر الباطن.

تحذير من أمطار غزيرة

يذكر أن المركز الوطني للأرصاد قد رفع، في وقت سابق، درجة التنبيه المتقدم إلى تحذير في مناطق الشرقية والقصيم والرياض، وسط توقعات بعواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة.

وذكر المركز الوطني للأرصاد على حسابه الرسمي بموقع تويتر، توقعاته بالمناطق المتأثرة، ففي الشرقية تشمل الحالة الجوية (الجبيل، الخفجي، القيصومة، النعيرية، حفر الباطن، قرية العليا)، ويتوقع استمرارها من الساعة الـ 2 ظهر اليوم وحتى الساعة الـ 2 فجر الثلاثاء.

 

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