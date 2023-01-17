تقني الشمالية يؤخر المحاضرات التدريبية إلى الـ 9 صباحًا

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أعلنت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الحدود الشمالية تأخير بداية المحاضرات التدريبية ليومي الأربعاء والخميس 26-25 /06/ 1444هـ، إلى الساعة التاسعة صباحاً لجميع منشآت التدريب التقني بالمنطقة.
وأوضحت الإدارة أن هذا التأجيل يأتي نظراً لما تشهده المنطقة من انخفاض في درجات الحرارة، ولما ورد من المركز الوطني للأرصاد، وحرصاً على سلامة المتدربين ومنسوبي الإدارة.