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حرصًا على سلامة المتدربين ومنسوبي الإدارة

تقني الشمالية يحول التدريب ليوم غدٍ عن بعد

2023-01-16 الساعة 11:44
تقني الشمالية يحول التدريب ليوم غدٍ عن بعد
المواطن - واس

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أعلنت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الحدود الشمالية تحويل التدريب ليوم غد الثلاثاء -عن بعد-، وذلك في جميع منشآت التدريب التقني والمهني بالمنطقة.

بسبب تقارير الأرصاد

يأتي ذلك نظراً لما ورد من المركز الوطني للأرصاد، وحرصاً على سلامة المتدربين ومنسوبي الإدارة.

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