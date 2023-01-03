تقني الشمالية يحول التدريب ليوم غدٍ عن بعد

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أعلنت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الحدود الشمالية عن تحويل التدريب ليوم غدٍ الأربعاء للتدريب -عن بعد-، وذلك في جميع منشآت التدريب التقني والمهني بالمنطقة.
وأوضحت الإدارة أن ذلك جاء نظراً لما ورد من المركز الوطني للأرصاد، وحرصاً على سلامة أبنائنا وبناتنا المتدربين ومنسوبيها.