تقني تبوك يعلن مواعيد التسجيل للفصل الثالث

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أعلنت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة تبوك، مواعيد القبول والتسجيل في برامج المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للدبلوم والبكالوريوس للبنين والبنات للفصل التدريبي الثالث لعام 1444هـ، في الفترتين الصباحية والمسائية.
وأوضح المدير العام للتدريب التقني والمهني بمنطقة تبوك المهندس علي البلوي، أن مواعيد التسجيل ستكون بدءًا من 29 / 06 / 1444 هـ، حتى 07 / 07 / 1444 هـ، لبرامج البكالوريوس المسائي والدبلوم للمدتين الصباحية والمسائية بالكليات التقنية للبنين والبنات، ودبلوم المعاهد الصناعية الثانوية.
ودعا الراغبين في التقدم إلى ضرورة الاطلاع على شروط القبول والتسجيل على البوابة الإلكترونية للتسجيل، وكذلك المزايا التي يحصل عليها المتدرب، مبينًا أن التسجيل سيكون عبر البوابة الإلكترونية للقبول “قبولي” بموقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني من خلال الرابط (هنا).