تقويم التعليم تحدد شروط دخول اختبار الرخصة المهنية

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حددت هيئة تقويم التعليم والتدريب، عدد مرات وشروط دخول اختبار الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات.
وتفصيلا، تفاعل حساب العناية بالمستفيدين التابع لهيئة تقويم التعليم مع سؤال أحد المستفيدين بشأن عدد مرات دخول اختبار الرخصة المهنية.
وقالت الهيئة، في تغريدة عبر “تويتر”: “إنه يمكن تكرار دخول الاختبار خمس مرات، كما يمكن دخول الاختبار للمرة السادسة بعد مرور ثلاثة أعوام من أول اختبار”.