تقويم التعليم تعلن مواعيد نتائج اختبار الرخص المهنية

أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب، اليوم الاثنين، مواعيد نتائج اختبار الرخص المهنية التعليمية (العام)، جاء ذلك ردًا على استفسارات المواطنين على موعد ظهور النتائج.

السبت والأحد:

ونشرت خدمة العناية بالمستفيدين على حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، إنفوجراف يوضح مواعيد النتائج خلال يومي السبت والأحد القادمين.

وذكرت تقويم التعليم أنه في يوم السبت الموافق 14 يناير 2023 ستصل رسالة نصية بالنتيجة على الرقم المسجل في الملف.

ولفتت إلى إمكانية الإطلاع على النتائج عبر نظام التسجيل في اختبارات الرخص المهنية يوم الأحد الموافق 15 يناير 2023.