تقويم التعليم تعلن مواعيد نتائج اختبار الرخص المهنية

ولي العهد يعلن مشروع الدرعية كخامس المشاريع الكبرى التابعة لصندوق الاستثمارات العامة أمطار غزيرة ورياح نشطة وبرد وسيول على 10 مناطق تحذير من طقس الشرقية والشمالية: عواصف رعدية وأمطار غزيرة ولي العهد وقائد الجيش الباكستاني يستعرضان العلاقات الثنائية ضوابط هامة لمشاركة فرق العرضة في المناسبات العامة والخاصة %49 من شعب ألمانيا يرفض قرار تزويد كييف بالأسلحة الدراسة عن بُعد غدًا بجامعة الحدود الشمالية استمرار الدراسة غدًا عن بعد في مدارس حفر الباطن موعد مباراة السعودية والعراق والقنوات الناقلة تعليق الدراسة الحضورية غدًا في جامعة الطائف
أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب، اليوم الاثنين، مواعيد نتائج اختبار الرخص المهنية التعليمية (العام)، جاء ذلك ردًا على استفسارات المواطنين على موعد ظهور النتائج.
ونشرت خدمة العناية بالمستفيدين على حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، إنفوجراف يوضح مواعيد النتائج خلال يومي السبت والأحد القادمين.
وذكرت تقويم التعليم أنه في يوم السبت الموافق 14 يناير 2023 ستصل رسالة نصية بالنتيجة على الرقم المسجل في الملف.
ولفتت إلى إمكانية الإطلاع على النتائج عبر نظام التسجيل في اختبارات الرخص المهنية يوم الأحد الموافق 15 يناير 2023.