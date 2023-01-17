تقويم التعليم توضح آلية إعلان نتائج الاختبارات الرقمية والورقية

كشفت هيئة تقويم التعليم والتدريب، اليوم الثلاثاء، عن آلية إعلان نتائج الاختبارات الرقمية والورقية، والمدة المقررة لظهور النتيجة بعد تأدية الاختبار.

مدة النتائج

وأوضحت خدمة العناية بالمستفيدين عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، ردًا على استفسارات أحد المتابعين، أن نتائج الاختبارات الرقمية يتم الإعلان عنها بعد تأدية الاختبار من 3 إلى 5 أيام عمل، في حين تعلن نتائج الاختبارات الورقية بعد شهر من انتهاء فترة الاختبار.

وأضافت، أنه يمكن التواصل عبر منصة الدعم الموحدة في حال عدم ظهور النتيجة خلال المدة المحددة.