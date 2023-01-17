تقويم التعليم توضح آلية إعلان نتائج الاختبارات الرقمية والورقية وظائف بـ المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي الحج: يلزم سريان الهوية للمواطن والمقيم لأداء الفريضة جازان وشرورة الأعلى حرارة وطريف الأدنى بـ 3 مئوية طريقة سهلة لإخفاء تطبيقات الآيفون بسهولة البنك الأهلي يوصي بزيادة رأس المال إلى 60 مليار ريال مشاركة نوعية لـ المائدة السعودية بمدينة ليون الفرنسية تركي آل الشيخ: إغلاق مزاد تذكرة فوق الخيال مساءً وظائف بالهيئة السعودية للمقاولين اليوم.. بدء تطبيق ثاني مراحل برنامج تنظيم دخول الشاحنات بالرياض
كشفت هيئة تقويم التعليم والتدريب، اليوم الثلاثاء، عن آلية إعلان نتائج الاختبارات الرقمية والورقية، والمدة المقررة لظهور النتيجة بعد تأدية الاختبار.
وأوضحت خدمة العناية بالمستفيدين عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، ردًا على استفسارات أحد المتابعين، أن نتائج الاختبارات الرقمية يتم الإعلان عنها بعد تأدية الاختبار من 3 إلى 5 أيام عمل، في حين تعلن نتائج الاختبارات الورقية بعد شهر من انتهاء فترة الاختبار.
وأضافت، أنه يمكن التواصل عبر منصة الدعم الموحدة في حال عدم ظهور النتيجة خلال المدة المحددة.