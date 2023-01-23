تقويم التعليم: لا فترة تسجيل لاختبار القدرة المعرفية الرقمي

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أكدت هيئة تقويم التعليم والتدريب، أنه لا يوجد فترة تسجيل لاختبار القدرة المعرفية الرقمي.
جاء ذلك ردًّا على استفسارات أحد المواطنين على حساب العناية بالمستفيدين على موقع تويتر، حيث قالت: لا يوجد فترة تسجيل في اختبار القدرة المعرفية (الرقمي)، ويمكنك التسجيل في الاختبار (الورقي)، المتاح من تاريخ 5 ديسمبر 2022م.
ولفتت الهيئة إلى أن الاختبار سيعقد من تاريخ 17 فبراير 2023م، إلى 19 فبراير 2023م.