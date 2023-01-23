تقويم التعليم: لا فترة تسجيل لاختبار القدرة المعرفية الرقمي

أكدت هيئة تقويم التعليم والتدريب، أنه لا يوجد فترة تسجيل لاختبار القدرة المعرفية الرقمي.

جاء ذلك ردًّا على استفسارات أحد المواطنين على حساب العناية بالمستفيدين على موقع تويتر، حيث قالت: لا يوجد فترة تسجيل في اختبار القدرة المعرفية (الرقمي)، ويمكنك التسجيل في الاختبار (الورقي)، المتاح من تاريخ 5 ديسمبر 2022م.

مواعيد الاختبار

ولفتت الهيئة إلى أن الاختبار سيعقد من تاريخ 17 فبراير 2023م، إلى 19 فبراير 2023م.