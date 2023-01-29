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يحق للموظف التظلم

تقييم شاغلي الوظائف الإدارية بالتعليم وفق اللائحة الجديدة

2023-01-29 الساعة 8:05
تقييم شاغلي الوظائف الإدارية بالتعليم وفق اللائحة الجديدة
المواطن - فريق التحرير

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أكد الخبير في الشؤون التعليمية عماد الشريف، أن التقييم الجديد لشاغلي الوظائف الإدارية بالتعليم سيكون وفق لائحة التعليم الجديدة.

الأداء الوظيفي

وأوضح الشريف في تصريحات لبرنامج “سيدتي” المذاع على قناة “روتانا خليجية”، أن اليوم بدأ تطبيق إدارة الأداء الوظيفي لشاغلي الوظائف الإدارية المعدة من وزارة الموارد البشرية، مؤكدًا أنه بالفعل تم إدراجها في نظام فارس.

ولفت إلى وزارة التعليم ستعمل خلال هذا الأسبوع على تدقيق موظفيها بهذه اللائحة الجديدة، حيث يكونون على إطلاع وإلمام بها، لتكون منطلقًا لهم في تقييمهم الجديد.

التظلم بشأن التقييم

وأشار إلى أن لائحة التعليم الجديدة تعتمد بشكل كبير على ربط أهداف المنظمة بـ 4 أهداف يتم وضعها وعلى ضوئها يتم تقييم الموظف خلال العام المالي مرتين، مستطردًا أنه يحق للموظف التظلم بشأن هذا التقييم عكس اللائحة السابقة.

وأوضح أن اللائحة الجديدة تعمل بكفاءة فهي واضحة الأهداف والمعالم، حيث يكون هناك إنجاز في المهام وتسريع للأعمال وتحقيق الإنتاجية المطلوبة من شاغلى الوظائف.

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