تكليف سارة السيد وكيلًا للخارجية لشؤون الدبلوماسية العامة

أصدر وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله قرارًا بتكليف سارة بنت عبدالرحمن السيد وكيلًا للوزارة لشؤون الدبلوماسية العامة.

مسيرة سارة السيد

حصلت سارة بنت عبدالرحمن على بكالوريوس في إدارة النظم الصحية عام 2007 من جامعة جورج ميسون في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقد شغلت منصب وكيلة مساعدة مكلفة لوزارة الصحة للتعاون الدولي بين عامي 2019، 2022، ومديرة عامة للتعاون الدولي في الوزارة ذاتها بين 2017 و2019، ومديرة إقليمية في مستشفى هيوستن ميثوديست الأمريكية في السعودية بين 2016 و2017.

كما شغلت منصب أخصائية للتطوير التنظيمي والتعاون الدولي في مستشفى الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجامعي بين 2015 و2016، ومديرة لقسم مركز الشباب في مؤسسة الملك خالد الخيرية خلال 2015.

وتولت عدة مناصب في الولايات المتحدة الأمريكية منها ضابطة العقود للملحق العسكري في مكتب القوات المسلحة السعودية في أمريكا بين 2012 و2015، ومديرة فرع مساعدة لبنك “M&T” بين 2004 و2012، ورئيسة الصّراف في بنك “Provident” بين 2003 و2004.

20 عامًا من الخبرة

وتملك سارة 20 عامًا من الخبرة الدولية في التعاون الدولي والمقاولات العسكرية والخدمات المصرفية الإدارية في المملكة والولايات المتحدة الأمريكية .