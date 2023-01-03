تليجراف: تصنيف الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية

احتجزت السلطات الإيرانية 7 أشخاص على صلة بالمملكة المتحدة بسبب الاحتجاجات المناهضة للحكومة في طهران، ومن المتوقع أن تعلن بريطانيا رسميًا ميليشيا الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية.

قرار بريطاني

وكشفت مصادر مطلعة لصحيفة “ديلي تليجراف” البريطانية، أن الحكومة البريطانية تعمل على تصنيف الميليشيا كإرهابية قريباً.

وتابع التقرير: هذه الخطوة التي سيتم الإعلان عنها في غضون أسابيع، تحظى بدعم وزير الأمن البريطاني توم توجندهات، ووزيرة الداخلية سويلا برافرمان.

جريمة جنائية

في حين يعني تصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية، أن الانتماء إليه وحضور اجتماعاته ورفع شعاره في الأماكن العامة يعتبر جريمة جنائية.

يذكر أن الحرس الثوري الإيراني كان اعتقل الأسبوع الماضي، 7 أشخاص على صلة ببريطانيا بسبب الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي هزت البلاد في أعقاب مقتل مهسا أميني، وهي كردية إيرانية تبلغ من العمر 22 عامًا، كانت قد اعتقلت لارتدائها ملابس غير لائقة، وفقًا لما زعمت السلطات الإيرانية آنذاك.

مزدوجو الجنسية

وحث رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إيران، يوم الأربعاء الماضي، على التوقف عن احتجاز مزدوجي الجنسية، قائلًا إنه ينبغي عدم استخدام هذا الأمر لكسب نفوذ دبلوماسي.