تمرين الأمن السيبراني لمنظومة الطاقة يعزز الجاهزية ويطور المهارات

نفذت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني اليوم بالتعاون مع وزارة الطاقة، تمرين الأمن السيبراني لمنظومة الطاقة، الهادف إلى تعزيز الجاهزية السيبرانية للجهات الوطنية في منظومة الطاقة، وتطوير مهارات المتخصصين لديها في الأمن السيبراني، بما يسهم في تعزيز الأمن السيبراني بالمملكة، وذلك بمشاركة 44 جهة وطنية من منظومة الطاقة مثلها أكثر من 160 مختصًا بالأمن السيبراني.

محاكاة الهجمات السيبرانية

وأوضحت الهيئة أن التمرين تناول إجراء محاكاة لأنواع مختلفة من الهجمات السيبرانية، وتطبيق آلية الاستجابة للحوادث السيبرانية الطارئة؛ بدءًا من الاستعداد والاكتشاف والتحليل، ثم الاحتواء والتعافي وإجراءات ما بعد الحادثة، ومشاركة المعلومات، والدروس المستفادة، لافتة إلى أن التمرين اشتمل على مجموعة من الأنشطة الفنية والإدارية لإيجاد حلول مبتكرة لمواجهة التحديات والتهديدات السيبرانية المتجددة وفق أفضل المعايير والممارسات الدولية، للإسهام في حماية البنى التحتية الحساسة المصالح الحيوية للمملكة.

وبينت الهيئة أن التمرين المخصص لمنظومة الطاقة سينفذ على مدى يومين خلال الفترة من 8 إلى 9 يناير 2023م، ويأتي ضمن البرنامج الوطني للتمارين السيبرانية الذي أطلقته لتمكين حماة الفضاء السيبراني السعودي من الإلمام بآخر الأساليب المستخدمة في الهجمات السيبرانية، والتزود بإستراتيجيات التعامل معها عبر تمارين سيبرانية تُحاكي سيناريوهات واقعية يتم تحديثها باستمرار وتنفيذها عبر منصة متخصصة، تم بناؤها واستضافتها وتشغيلها محليًا بالتعاون مع الذراع التقني للهيئة، الشركة السعودية لتقنية المعلومات (سايت).

ضمان الأمن السيبراني

وتُعد الهيئة الوطنية للأمن السيبراني الجهة المختصة بالأمن السيبراني في المملكة، والمرجع الوطني في شؤونه، وتهدف إلى تعزيزه حماية للمصالح الحيوية للدولة وأمنها الوطني، إضافة إلى حماية البنى التحتية الحساسة والقطاعات ذات الأولوية، والخدمات والأنشطة الحكومية، وبناء القدرات الوطنية المتخصصة في مجالات الأمن السيبراني، وإعداد المعايير المهنية وتنفيذ الاختبارات القياسية ذات العلاقة، وإعداد التقارير الدورية حول حالة الأمن السيبراني على المستوى الوطني.