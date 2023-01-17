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بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية

تناول وجبة واحدة في اليوم يسبب الوفاة

2023-01-17 الساعة 9:43
تناول وجبة واحدة في اليوم يسبب الوفاة
المواطن - فريق التحرير

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أفادت دراسة حديثة في الولايات المتحدة، أن تناول وجبة واحدة فقط في اليوم مرتبط بارتفاع أخطار الوفيات بشكل عام.

التفاصيل

وبحسب الدراسة، ارتبط تخطي وجبة الإفطار بزيادة أخطار الوفاة بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية، بينما ارتبط تخطي الغداء أو العشاء بزيادة أخطار الوفيات الناجمة عن جميع الأسباب.

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وتبين أن تناول وجبتين متجاورتين في غضون 4 إلى 5 ساعات من بعضهما بعضاً مرتبط بزيادة أخطار الوفاة.

وقال عالم الأوبئة، يانغبو صن، من جامعة تينيسي: كشف بحثنا أن الأفراد الذين يتناولون وجبة واحدة فقط في اليوم أكثر عرضة للوفاة.

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