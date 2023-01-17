تناول وجبة واحدة في اليوم يسبب الوفاة

أفادت دراسة حديثة في الولايات المتحدة، أن تناول وجبة واحدة فقط في اليوم مرتبط بارتفاع أخطار الوفيات بشكل عام.

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وبحسب الدراسة، ارتبط تخطي وجبة الإفطار بزيادة أخطار الوفاة بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية، بينما ارتبط تخطي الغداء أو العشاء بزيادة أخطار الوفيات الناجمة عن جميع الأسباب.

وتبين أن تناول وجبتين متجاورتين في غضون 4 إلى 5 ساعات من بعضهما بعضاً مرتبط بزيادة أخطار الوفاة.

وقال عالم الأوبئة، يانغبو صن، من جامعة تينيسي: كشف بحثنا أن الأفراد الذين يتناولون وجبة واحدة فقط في اليوم أكثر عرضة للوفاة.