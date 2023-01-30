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يصاحبها تدنٍ في مدى الرؤية

تنبيهات من الأرصاد لأهالي الرياض: رياح وأتربة حتى الغد

2023-01-30 الساعة 8:06
تنبيهات من الأرصاد لأهالي الرياض: رياح وأتربة حتى الغد
المواطن - فريق التحرير

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أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم الاثنين، تنبيهًا يفيد باستمرار الرياح النشطة والأتربة المثارة على أجزاء من منطقة الرياض.

رياح وأتربة

وقال المركز عبر حسابه بموقع “تويتر”، إنه أصدر تنبيهًا بشأن هبوب رياح نشطة وأتربة مثارة على كل من “الحريق، الخرج، الدرعية، الدلم، العاصمة الرياض، المزاحمية، حريملاء، حوطة بني تميم، ضرما، مرات، الدوادمي، الرين، القويعية، عفيف، الزلفى، الغاط، المجمعة، ثادق، رماح، وشقراء”.

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وأوضح مركز الأرصاد أن هذه الحالة تستمر حتى الساعة السادسة مساء غد الثلاثاء، ويصاحبها تدنٍ في مدى الرؤية.

هطول أمطار غزيرة

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن تتهيأ الفرصة لهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف وتبوك تسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تؤدي إلى شبه انعدام من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من تلك المناطق يمتد تأثيرها إلى أجزاء من منطقة حائل.

كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار وتحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، الرياض والشرقية، في حين تكون السماء غائمة جزئيًا يتخللها سحب رعدية ممطرة على أجزاء من المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية للمملكة.

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