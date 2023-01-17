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رياح وأتربة مثارة حتى الـ 6 مساءً

تنبيهان من الأرصاد لأهالي الرياض والقصيم

2023-01-17 الساعة 3:02
تنبيهان من الأرصاد لأهالي الرياض والقصيم
المواطن - فريق التحرير

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أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم الثلاثاء، تنبيهًا برياح نشطة وأتربة مثارة على منطقتي الرياض والقصيم، وذلك حتى الساعة السادسة مساءً.

وحسب ما ذكرته الأرصاد، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، وذلك على منطقة الرياض (البجادية، الحريق، الخرج، الرين، حوطة بني تميم، الدوادمي، القويعية، ساجر عفيف، الدرعية، الدلم، العاصمة الرياض، المزاحمية، حريملاء، ضرما، مرات، الزلفى، الغاط، المجمعة، ثادق، رماح، وشقراء).

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وتتأثر أيضًا أجزاء من منطقة القصيم وهي (البدائع، الثامرية، الرس، الشماسية، العمار، الفوارة، المذنب، ضرية، عنيزة، الأسياح، البكيرية، الخبراء، النبهانية، بريدة، رياض الخبراء، عقلة الصقور، عيون الجواء).

طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق القصيم، الرياض، الشرقية، الحدود الشمالية والجوف.

ولا يستبعد تكون الضباب في ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاء من تلك المناطق وعلى أجزاء من مناطق حائل، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة، كما يطرأ انخفاض في درجات الحرارة ويتكون الصقيع على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف ومرتفعات تبوك في الصباح الباكر، وتنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية على وسط وشرق المملكة ويمتد تأثيرها الى جنوب المملكة.

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