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أمطار رعدية ورياح نشطة تحد الرؤية

تنبيهان من الأرصاد لأهالي عسير وجازان

2023-01-06 الساعة 12:19
تنبيهان من الأرصاد لأهالي عسير وجازان
المواطن - فريق التحرير

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أصدر المركز الوطني لـ الأرصاد اليوم، تنبيهًا عن تكون أمطار رعدية على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية، على مدينة أبها ومحافظتي خميس مشيط وأحد رفيدة.

وبين المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة  الـ ٨ مساءً.

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طقس جازان

كما نبّه المركز الوطني للأرصاد من تكون سحب رعدية ورياح نشطة على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، على محافظتي الدرب، وبيش.

وبين المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـسابعة مساءً.

حالة الأرصاد اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية خاصة الجنوبية منها، كما يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة المدينة المنورة، ولا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، تبوك، الجوف، حائل والقصيم.

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