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تنبيه متقدم على الشرقية: تساقط البرد وجريان السيول حتى الـ2 صباحًا

2023-01-14 الساعة 6:28
تنبيه متقدم على الشرقية: تساقط البرد وجريان السيول حتى الـ2 صباحًا
المواطن - فريق التحرير

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نبه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار متفاوتة الغزارة ما بين متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد وجريان السيول على المنطقة الشرقية.

وأشار المركز في تنبيه متقدم له إلى أن الحالة تمتد حتى الساعة الثانية من صباح غد الأحد وتشمل نشاطًا في الرياح السطحية، وتساقط البرد وجريان السيول وشبه انعدام في الرؤية خاصة على محافظتي الأحساء والعديد.

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حالة الطقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة كذلك على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية تمتد إلى أجزاء من منطقة الحدود الشمالية، في حين تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة يتخللها سحب رعدية ممطرة على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، القصيم، حائل والجوف، ولا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق.

أمطار الشرقية

وهطلت اليوم أمطار خفيفة إلى متوسطة على المنطقة الشرقية، شملت مدينتي الدمام، والظهران، ومحافظات الخبر، والقطيف، والجبيل، ورأس تنورة، وأجزاء متفرقة على المراكز والهجر التابعة للمنطقة، ولا تزال السماء ملبدةً بالغيوم.

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