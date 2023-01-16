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الحالة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية

تنبيه من أمطار رعدية على العاصمة المقدسة والجموم حتى صباح الثلاثاء

2023-01-16 الساعة 9:21
تنبيه من أمطار رعدية على العاصمة المقدسة والجموم حتى صباح الثلاثاء
المواطن - واس

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نبّه المركز الوطني للأرصاد في تقريره اليوم، من أمطار رعدية على العاصمة المقدسة ومحافظة الجموم مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية.

تستمر حتى صباح الثلاثاء

وبين المركز أن الحالة ستستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة 10 من صباح غدٍ الثلاثاء.

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