تنبيه من أمطار رعدية على العاصمة المقدسة والجموم حتى صباح الثلاثاء

نبّه المركز الوطني للأرصاد في تقريره اليوم، من أمطار رعدية على العاصمة المقدسة ومحافظة الجموم مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية.

تستمر حتى صباح الثلاثاء

وبين المركز أن الحالة ستستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة 10 من صباح غدٍ الثلاثاء.