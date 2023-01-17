تنبيه من الأرصاد بشأن طقس عسير: ضباب حتى العاشرة صباحًا

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نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من تكون ضباب على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة، تدنٍّ في مدى الرؤية، على مدينة أبها ومحافظات أحد رفيدة والنماص وبلقرن وتنومة وخميس مشيط، إضافة إلى المناطق المفتوحة والطرق السريعة.
وبين المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة الـ 10 صباحاً.