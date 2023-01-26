تنبيه من الأرصاد لأهالي الشرقية: أمطار غزيرة حتى الـ2 صباحًا

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا متقدمًا للمنطقة الشرقية، يفيد باستمرار هطول الأمطار من متوسطة إلى غزيرة حتى الساعة الثانية صباح غد الجمعة.

وتوقع المركز الوطني عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، أن تشمل الحالة المطرية كلاً من الجبيل، الخبر، الدمام، الظهران، القطيف، ورأس التنورة.

ويصاحب هذه الحالة الماطرة نشاط في الرياح السطحية، ارتفاع في الأمواج، تساقط البرد، سيول، وشبه انعدام في الرؤية.

طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض والقصيم.

في حين تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة يتخللها سحب رعدية ممطرة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة، ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق كذلك على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف وحائل.