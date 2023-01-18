Icon

تشكيل الاتحاد المتوقع لمواجهة الفيحاء Icon وظائف شاغرة لدى مدينة الملك سعود الطبية Icon الإطاحة بـ10 مواطنين و4 سودانيين ارتكبوا مخالفات رعي Icon وظائف شاغرة لدى طيران الإمارات في 3 مدن Icon زوجة رئيس أوكرانيا تغالب دموعها بعد مقتل وزير الداخلية  Icon ماتيتش مستمر مع أبها حتى 2024 Icon ريال مدريد يتحرك لضم مبابي Icon الهلال عينه على الصدارة Icon التجارة تستدعي 46 مركبة لاند روفر Icon تاريخ مواجهات رونالدو وميسي قبل كأس موسم الرياض Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
تدنٍّ في الرؤية بسبب الحالة

تنبيه من الأرصاد لأهالي الشرقية: رياح وأتربة حتى فجر الغد

2023-01-18 الساعة 6:11
تنبيه من الأرصاد لأهالي الشرقية: رياح وأتربة حتى فجر الغد
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم الأربعاء، تنبيهًا للمنطقة الشرقية من رياح نشطة وأتربة مثارة تستمر حتى الساعة الثانية فجر غد الخميس.

وتشمل التأثيرات المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية وارتفاع الأمواج، على كل من الجبيل، الخبر، الدمام، الظهران، القطيف، رأس التنورة، الأحساء، العبيلة، بقيق، حرض، خريص، العديد، وذعبلوتن.

قد يهمّك أيضاً
Img

آلاف الأسر الإيرانية مهددة بالحرمان من الإنترنت

Img

ناصر العطية يتوج بلقب رالي داكار 2023

طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم أن يستمر الانخفاض في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة، في حين تؤثر الرياح النشطة وتحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض تمتد إلى أجزاء من منطقة نجران كذلك على أجزاء من منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة.

كما تكون السماء غائمة جزئيًا يتخللها سحب رعدية ممطرة على أجزاء من مرتفعات مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة، ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء تلك المناطق.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

ضبط عدد من المتسولين بالمدينة المنورة
السعودية اليوم

ضبط عدد من المتسولين بالمدينة المنورة

السعودية اليوم
خبير تحكيمي يُحذر الهلال والنصر من الحكم...
الرياضة

خبير تحكيمي يُحذر الهلال والنصر من الحكم...

الرياضة
حالات محاسبة من يُعلن عن منتج مقلد...
السعودية اليوم

حالات محاسبة من يُعلن عن منتج مقلد...

السعودية اليوم
جولة داخل مخبأ صاروخي سري للغاية في...
تقارير

جولة داخل مخبأ صاروخي سري للغاية في...

تقارير
“نبيه” مبادرة توعوية تستهدف 224 مدرسة ثانوي...
السعودية اليوم

“نبيه” مبادرة توعوية تستهدف 224 مدرسة ثانوي...

السعودية اليوم
السجن 10 سنوات لمن يتسلم مواد نووية...
السعودية اليوم

السجن 10 سنوات لمن يتسلم مواد نووية...

السعودية اليوم
برشلونة يواصل تدريباته لمواجهة بيتيس غدًا
الرياضة

برشلونة يواصل تدريباته لمواجهة بيتيس غدًا

الرياضة
تأخر دخول الشتاء وراء الأمطار الغزيرة والعواصف...
السعودية اليوم

تأخر دخول الشتاء وراء الأمطار الغزيرة والعواصف...

السعودية اليوم