تنبيه من الأرصاد لأهالي الشرقية: رياح وأتربة حتى فجر الغد

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم الأربعاء، تنبيهًا للمنطقة الشرقية من رياح نشطة وأتربة مثارة تستمر حتى الساعة الثانية فجر غد الخميس.

وتشمل التأثيرات المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية وارتفاع الأمواج، على كل من الجبيل، الخبر، الدمام، الظهران، القطيف، رأس التنورة، الأحساء، العبيلة، بقيق، حرض، خريص، العديد، وذعبلوتن.

طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم أن يستمر الانخفاض في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة، في حين تؤثر الرياح النشطة وتحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض تمتد إلى أجزاء من منطقة نجران كذلك على أجزاء من منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة.

كما تكون السماء غائمة جزئيًا يتخللها سحب رعدية ممطرة على أجزاء من مرتفعات مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة، ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء تلك المناطق.