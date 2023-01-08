Icon

مدرب العراق: سعيد بالأداء ونسعى لمعالجة السلبيات Icon تمرين الأمن السيبراني لمنظومة الطاقة يعزز الجاهزية ويطور المهارات Icon خير الشمال التطوعية تنظم برنامج عرعر خضراء Icon الموارد البشرية: الطالب تحت سن الـ25 يسجل كتابع في الضمان المطور Icon 5 وظائف شاغرة في مركز الرقابة على الالتزام البيئي Icon مساعد مدرب السعودية: مواجهة العراق صعبة Icon جماهير النصر تعيد تداول مقطع مصطفى الآغا : قول أنا هلالي ولا تخاف Icon 6 معلومات عن التحديث الجديد من واتساب Icon وظائف شاغرة في مستشفى الملك خالد للعيون Icon تنبيه من الأرصاد لأهالي الطائف والهدا والشفا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
أمطار رعدية ورياح نشطة حتى الساعة الـ 8 مساءً

تنبيه من الأرصاد لأهالي الطائف والهدا والشفا

2023-01-08 الساعة 2:53
تنبيه من الأرصاد لأهالي الطائف والهدا والشفا
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهًا بشأن تكوّن أمطار رعدية مصحوبة برياح سطحية نشطة وتدنٍ في مدى الرؤية على محافظة الطائف ومركزي الشفا والهدا.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 8 مساءً.

قد يهمّك أيضاً
Img

عذيب: توقيع عقدين مع إمارتي نجران وتبوك بقيمة 105 ملايين ريال

Img

تأملات رقمية جغرافية لـ وادي الرمة

التقيد بتعليمات السلامة

ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر والتقيد بتعليمات وإرشادات السلامة في مثل هذه الحالات وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، وعدم عبور الأودية أثناء جريان السيول والسير فيها تجنباً لأي مكروه لا سمح الله، وأهمية الالتزام بتعليمات الدفاع المدني واتخاذ التدابير والاحتياطات.
وأكد الدفاع المدني، أنَّ الإجراءات الاحترازية اتخذت من خلال تطبيق الخطط المعدة لمواجهة أخطار الأمطار والسيول بناء على ما يرد من مستجدات وتغيرات في الحالة الجوية.

أمطار متوسطة

من جانبه، نبه المركز الوطني للأرصاد في تقرير له اليوم من هطول أمطار متوسطة قد تصل إلى غزيرة على منطقة مكة المكرمة، مصحوبة برياح سطحية تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية.

وأشار المركز إلى أن الحالة تشمل العاصمة المقدسة وجدة ورابغ والطائف والجموم والكامل وخليص وبحرة والليث والقنفذة والعرضيات وأضم وميسان والخرمة والموية ورنية، وتبدأ من اليوم وحتى يوم غد الاثنين – بمشيئة الله تعالى -.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

مبابي يُسجل هدفين لـ فرنسا ويُورط الأرجنتين
الرياضة

مبابي يُسجل هدفين لـ فرنسا ويُورط الأرجنتين

الرياضة
تنبيه من أمن الطرق لقائدي المركبات بـ...
السعودية اليوم

تنبيه من أمن الطرق لقائدي المركبات بـ...

السعودية اليوم
التعاون يُنهي الشوط الأول متقدمًا بهدفين
الرياضة

التعاون يُنهي الشوط الأول متقدمًا بهدفين

الرياضة
القنوات الناقلة لـ مباراة هولندا ضد الأرجنتين
كأس العالم

القنوات الناقلة لـ مباراة هولندا ضد الأرجنتين

كأس العالم
منع الرئيس الموريتاني ولد عبدالعزيز من مغادرة...
العالم

منع الرئيس الموريتاني ولد عبدالعزيز من مغادرة...

العالم
وظائف بالهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”
السعودية اليوم

وظائف بالهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”

السعودية اليوم
مطار الملك عبدالعزيز: ظروف الطقس قد تؤدي...
السعودية اليوم

مطار الملك عبدالعزيز: ظروف الطقس قد تؤدي...

السعودية اليوم
مسام ينتزع 1028 لغمًا حوثيًا في اليمن
السعودية اليوم

مسام ينتزع 1028 لغمًا حوثيًا في اليمن

السعودية اليوم