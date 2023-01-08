تنبيه من الأرصاد لأهالي الطائف والهدا والشفا

وأكد الدفاع المدني، أنَّ الإجراءات الاحترازية اتخذت من خلال تطبيق الخطط المعدة لمواجهة أخطار الأمطار والسيول بناء على ما يرد من مستجدات وتغيرات في الحالة الجوية.

أمطار متوسطة

من جانبه، نبه المركز الوطني للأرصاد في تقرير له اليوم من هطول أمطار متوسطة قد تصل إلى غزيرة على منطقة مكة المكرمة، مصحوبة برياح سطحية تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية.

وأشار المركز إلى أن الحالة تشمل العاصمة المقدسة وجدة ورابغ والطائف والجموم والكامل وخليص وبحرة والليث والقنفذة والعرضيات وأضم وميسان والخرمة والموية ورنية، وتبدأ من اليوم وحتى يوم غد الاثنين – بمشيئة الله تعالى -.