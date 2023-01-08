مدرب العراق: سعيد بالأداء ونسعى لمعالجة السلبيات تمرين الأمن السيبراني لمنظومة الطاقة يعزز الجاهزية ويطور المهارات خير الشمال التطوعية تنظم برنامج عرعر خضراء الموارد البشرية: الطالب تحت سن الـ25 يسجل كتابع في الضمان المطور 5 وظائف شاغرة في مركز الرقابة على الالتزام البيئي مساعد مدرب السعودية: مواجهة العراق صعبة جماهير النصر تعيد تداول مقطع مصطفى الآغا : قول أنا هلالي ولا تخاف 6 معلومات عن التحديث الجديد من واتساب وظائف شاغرة في مستشفى الملك خالد للعيون تنبيه من الأرصاد لأهالي الطائف والهدا والشفا
أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهًا بشأن تكوّن أمطار رعدية مصحوبة برياح سطحية نشطة وتدنٍ في مدى الرؤية على محافظة الطائف ومركزي الشفا والهدا.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 8 مساءً.
من جانبه، نبه المركز الوطني للأرصاد في تقرير له اليوم من هطول أمطار متوسطة قد تصل إلى غزيرة على منطقة مكة المكرمة، مصحوبة برياح سطحية تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية.
وأشار المركز إلى أن الحالة تشمل العاصمة المقدسة وجدة ورابغ والطائف والجموم والكامل وخليص وبحرة والليث والقنفذة والعرضيات وأضم وميسان والخرمة والموية ورنية، وتبدأ من اليوم وحتى يوم غد الاثنين – بمشيئة الله تعالى -.