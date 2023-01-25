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تنبيه من الأرصاد لأهالي القصيم: أمطار غزيرة حتى الـ10 مساءً

2023-01-25 الساعة 2:33
تنبيه من الأرصاد لأهالي القصيم: أمطار غزيرة حتى الـ10 مساءً
المواطن - فريق التحرير

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أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأربعاء، تنبيهًا متقدمًا بشأن هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة القصيم.

المناطق المتأثرة

وتوقع المركز الوطني عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، أن تشمل الحالة (الخبراء، الرس، الفوارة، النهبانية، رياض الخبراء، ضرية، عقلة الصقور، الأسياح، البدائع، البكيرية، الثامرية، الشماسية، العمار، المذنب، بريدة، عنيزة، وعيون الجواء)، حيث تستمر حتى الساعة الـ 10 من مساء اليوم الأربعاء.

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ويصاحب هذه الحالة الماطرة نشاط في الرياح السطحية، تساقط البرد، سيول، وشبه انعدام في الرؤية.

طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض في حين تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة يتخللها سحب ممطرة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة تمتد إلى أجزاء من مناطق تبوك، حائل والقصيم.

ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق كذلك على أجزاء من منطقتي الحدود الشمالية والجوف.

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