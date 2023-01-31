تنبيه من الأرصاد لأهالي المدينة المنورة: استمرار الأتربة المثارة

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم الثلاثاء، تنبيهًا متقدمًا يفيد باستمرار الأتربة المثارة على أجزاء من منطقة المدينة المنورة.

وقال المركز عبر حسابه بموقع “تويتر”، إنه أصدر تنبيهًا بشأن استمرار هبوب أتربة مثارة على بدر وينبع حتى الساعة الثامنة مساءً.

وأوضح مركز الأرصاد أن هذه الحالة يصاحبها نشاط في الرياح السطحية، ارتفاع الأمواج، وشبه انعدام في الرؤية.

تقلبات جوية

وتشهد معظم مناطق المملكة تقلبات جوية حتى يوم الجمعة المقبل تشمل نشاطًا في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار وارتفاعًا للأمواج وهطولًا لأمطار رعدية متفاوتة الغزارة وتساقطًا للثلوج وانخفاضًا في درجات الحرارة وتكونًا للصقيع.

طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، تبوك يمتد تأثيرها إلى أجزاء من مناطق المدينة المنورة، حائل، القصيم والرياض كذلك على الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

في حين تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة يتخللها سحب رعدية ممطرة على أجزاء من منطقة مكة المكرمة، كما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من تلك المناطق.