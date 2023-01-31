تنبيه من الصيد والملاحة لارتفاع الأمواج بـ 3 مناطق

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قال محلل الطقس في مركز الأرصاد عقيل العقيل، اليوم الثلاثاء، إن معظم مناطق المملكة ستتأثر بالحالة الجوية والتي يصاحبها رياح نشطة قد تؤدي لارتفاع درجات الحرارة، يعقبها هطول للأمطار ومن ثم انخفاض درجات الحرارة على مناطق شمال المملكة.
#صباح_السعودية | عقيل العقيل: معظم مناطق المملكة ستتأثر بالحالة الجوية القادمة والرياح النشطة التي تؤدي لارتفاع درجات الحرارة ومن ثم انخفاض. #قناة_السعودية pic.twitter.com/UvFjfc7YHfقد يهمّك أيضاً
— صباح السعودية🇸🇦 (@SabahAlsaudiah) January 31, 2023
ونبه العقيل خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “صباح السعودية” على “قناة السعودية” من ارتفاع الأمواج وحركة الرياح على سواحل منطقة تبوك والمدينة المنورة ومكة المكرمة، داعيًا إلى تجنب الصيد والملاحة خلال هذا اليوم.
من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، تبوك يمتد تأثيرها إلى أجزاء من مناطق المدينة المنورة، حائل، القصيم والرياض كذلك على الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.
في حين تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة يتخللها سحب رعدية ممطرة على أجزاء من منطقة مكة المكرمة, كما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من تلك المناطق.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 25-50كم/ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية إلى جنوبية غربية تتحول تدريجياً شمالية غربية بسرعة 20-45كم/ساعة على الجزء الأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل إلى أكثر من 55 كم/ساعة باتجاه مضيق باب المندب، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف, وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.