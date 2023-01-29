Icon

مراكز عبور تعلن عن وظائف شاغرة للنساء في الرياض والدمام Icon 21 وظيفة إدارية وفنية بالرياض وحائل والقصيم Icon إتاحة الخدمة الذاتية لشحن الأمتعة بمطار الملك عبدالعزيز Icon وظائف تعليمية شاغرة في عدد من التخصصات Icon 3 مدن تسجل أعلى حرارة بـ 32 مئوية والصمان الأدني Icon توقعات بهطول أمطار رعدية ورياح نشطة على منطقة جازان Icon تنبيه من حالة مطرية على العرضيات تستمر لـ 8 مساء Icon المعهد السعودي التقني للتعدين يعلن عن وظائف شاغرة Icon رؤية 2030 أعادت اكتشاف الموروث الثقافي والحضاري للمملكة وصولاً للعالمية Icon السعودية للخدمات الأرضية تعلن بدء التسجيل لحديثي التخرج عبر تمهير Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
مصحوبة برياح نشطة

تنبيه من حالة مطرية على العرضيات تستمر لـ 8 مساء

2023-01-29 الساعة 10:39
تنبيه من حالة مطرية على العرضيات تستمر لـ 8 مساء
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

توقع المركز الوطني للأرصاد، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على منطقة مكة المكرمة، وتحديداً على العرضيات، تستمر حتى الساعة الـ 8 من مساء اليوم الأحد.

توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – طقس مستقر على معظم مناطق المملكة، في حين تكون السماء غائمة جزئيًا على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة ومرتفعات مكة المكرمة، والفرصة مهيأة لتكوّن الضباب في ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاء من تلك المناطق.

قد يهمّك أيضاً
Img

النيابة: سجن ممارسة صحية 5 سنوات لاعتدائها بعنف على 11 رضيعًا

Img

لحظة إطلاق النار بالقدس ووقوع مصابين

حالة الخليج العربي

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية تتحول تدريجيًا جنوبية غربية إلى غربية بسرعة 15-30كم/ساعة على الجزئيين الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-30كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل إلى 50 كم/ساعة على مضيق باب المندب، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر وربع يصل إلى أكثر من ثلاثة أمتار باتجاه مضيق باب المندب , وحالة البحر خفيف الموج ومائج باتجاه مضيق باب المندب.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15-30كم/ساعة على الجزء الجنوبي وجنوبية غربية إلى جنوبية بسرعة 15-30كم/ساعة على الجزء الشمالي ، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج .

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

ارتفاع أسعار النفط وبرنت يسجل 86 دولارًا...
السوق

ارتفاع أسعار النفط وبرنت يسجل 86 دولارًا...

السوق
صبي يقتل والدته لرفضها شراء لعبة له
غرائب

صبي يقتل والدته لرفضها شراء لعبة له

غرائب
علبة بيتزا فضحت موقع أندرو تيت للشرطة
العالم

علبة بيتزا فضحت موقع أندرو تيت للشرطة

العالم
عرض أقدم الدوريات الأمنية الميدانية بمهرجان الملك...
السعودية اليوم

عرض أقدم الدوريات الأمنية الميدانية بمهرجان الملك...

السعودية اليوم
ثلاثية الريال ضد أتلتيكو مدريد تصعد به...
الرياضة

ثلاثية الريال ضد أتلتيكو مدريد تصعد به...

الرياضة
تحذير للأرصاد من طقس مكة المكرمة والمدينة...
السعودية اليوم

تحذير للأرصاد من طقس مكة المكرمة والمدينة...

السعودية اليوم
سجين أمريكي يهرب من الشرطة وهو مكبل...
حصاد اليوم

سجين أمريكي يهرب من الشرطة وهو مكبل...

حصاد اليوم
ترتيب دوري روشن بعد مباريات الخميس
الرياضة

ترتيب دوري روشن بعد مباريات الخميس

الرياضة