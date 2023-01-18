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الحالة تستمر حتى السادسة من مساء الخميس

تنبيه من رياح وأتربة على الحناكية والمهد وبدر ووادي الفرع

2023-01-18 الساعة 11:47
تنبيه من رياح وأتربة على الحناكية والمهد وبدر ووادي الفرع
المواطن - فريق التحرير

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نبَّه المركز الوطني للأرصاد في تقريره، اليوم الأربعاء، من أتربة مثارة على المهد ووادي الفرع وبدر، تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية.

تفاصيل الحالة الجوية

وأشار المركز إلى أن الحالة تبدأ الخميس الساعة 02:00 وتنتهي الساعة 18:00 من يوم الخميس.

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رياح نشطة

كما نبَّه المركز من رياح نشطة تشمل تأثيراتها ارتفاعًا في الأمواج وتدنيًا في مدى الرؤية على محافظة ينبع ومركز الرايس، مشيرًا إلى أن تلك الحالة تبدأ الخميس الساعة 02:00 وتنتهي الساعة 15:00.

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