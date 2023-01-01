تنصيب لولا رئيسًا للبرازيل لولاية ثالثة

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أدى الرئيس البرازيلي المنتخب لويس إيناسيو لولا دا سيلفا اليوم الأحد في برازيليا اليمين الدستورية لولاية ثالثة، بعد فوزه في الجولة الثانية بـ50.8% من أصوات البرازيليين على منافسه جايير بولسنارو 49.2%.
ومن المقرر أن يحضر المراسم أكثر من عشرة رؤساء دول، من بينهم الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير.
ومن المخطط، في أعقاب المراسم، إقامة حفل موسيقي كبير يضم أكثر من 40 فنانًا.
وفي خروج عن العادة، لن يتسلم لولا الوشاح الرئاسي من سلفه جايير بولسونارو، بعد أن سافر الأخير إلى الولايات المتحدة مع أسرته يوم الجمعة.
وحكم لولا البرازيل خلال الفترة من عام 2003 إلى عام 2010، في وقت استفادت فيه حكومته من طفرة المواد الخام وتمكنت من انتشال ملايين الأشخاص من الفقر من خلال البرامج الاجتماعية الكبرى.
وتغلب لولا على بولسونارو في جولة الإعادة في انتخابات الرئاسة البرازيلية والتي جرت في أكتوبر الماضي.