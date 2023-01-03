تهافت جماهيري على قميص كريستيانو رونالدو بعد نفاد الكميات

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أنهت جماهير النصر، كل الكميات المتاحة من قميص اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم الفريق الجديد، حيث شهد المتجر الرسمي لنادي النصر إقبالًا كبيرًا.
مراسل #العربية يرصد نفاد قمصان #كريستيانو_رونالدو من متجر #النصر.. والجماهير تستعين بطرق بديلة للحصول على فانيلة اللاعب#السعودية@mhsen93 pic.twitter.com/YgmlYX6tY7قد يهمّك أيضاً
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) January 3, 2023
ووثقت ” العربية السعودية” خلال جولة لها بالمتجر، تهافت الجماهير على قميص رونالدو وسط مطالبات بتوفير قميص اللاعب البرتغالي سواء من المتجر الرسمي أو المتجر الإلكتروني.
وبرغم من نفاد الدفعة الأولى من قمصان اللاعب البرتغالي خلال ساعتين، تظل هناك قائمة انتظار لوصول كميات جديدة قد تصل لـ 3 أيام.
إقبال كبير في متجر نادي #النصر على قميص #كريستيانو_رونالدو.. الدفعة الأولى نفدت خلال ساعتين وقائمة انتظار تصل لـ 3 أيام
@mhsen93 pic.twitter.com/XRIv1rP69B
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) January 3, 2023
ومن المقرر أن يقيم نادي النصر حفل كبير لرونالدو اليوم في ملعب مرسول بارك بحضور جماهيري كامل العدد بعد نفاد جميع تذاكر الحفل.
وفي وقت سابق، وجه قائد منتخب البرتغال الأول لكرة القدم، كريستيانو رونالدو رسالة إلى جماهير النصر قبل بدء مشواره مع الفريق رسميًّا، وقال: “أراكم قريبًا”، حيث تُشير التقارير إلى وصوله الرياض، مساء أمس الاثنين.