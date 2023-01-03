Icon

وظائف بـ الهيئة الملكية عبر برنامج التأهيل والإحلال بعدة مدن Icon ارتفاع أسعار النفط وبرنت يسجل 86 دولارًا للبرميل Icon حساب المواطن يوضح الإجراء المطلوب في حالة الطلب مكتمل مع رفض المرفقات  Icon الشركات الغذائية السعودية الكبرى تتحمل مسؤولية وطنية تجاه المجتمع Icon هدف يقدم 2750 فرصة تدريبية للجنسين عبر تمهير بجميع المناطق Icon مجموعة الشايع الدولية توفر وظائف بالرياض في مجال المطاعم Icon أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم Icon ارتفاع طفيف بأسعار الذهب في المملكة وعيار 21 بـ 193 ريالاً للجرام Icon توقع هطول أمطار رعدية غزيرة وبرد وجريان للسيول في 9 مناطق Icon السعودية .. عملاق الشرق الأوسط Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
السعودية اليوم
حصاد اليوم
الدفعة الأولى نفدت خلال ساعتين

تهافت جماهيري على قميص كريستيانو رونالدو بعد نفاد الكميات

2023-01-03 الساعة 9:27
تهافت جماهيري على قميص كريستيانو رونالدو بعد نفاد الكميات
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أنهت جماهير النصر، كل الكميات المتاحة من قميص اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم الفريق الجديد، حيث شهد المتجر الرسمي لنادي النصر إقبالًا كبيرًا.

نفاد الكمية

ووثقت ” العربية السعودية” خلال جولة لها بالمتجر، تهافت الجماهير على قميص رونالدو وسط مطالبات بتوفير قميص اللاعب البرتغالي سواء من المتجر الرسمي أو المتجر الإلكتروني.

وبرغم من نفاد الدفعة الأولى من قمصان اللاعب البرتغالي خلال ساعتين، تظل هناك قائمة انتظار لوصول كميات جديدة قد تصل لـ 3 أيام.

حفل رونالدو

ومن المقرر أن يقيم نادي النصر حفل كبير لرونالدو اليوم في ملعب مرسول بارك بحضور جماهيري كامل العدد بعد نفاد جميع تذاكر الحفل.

وفي وقت سابق، وجه قائد منتخب البرتغال الأول لكرة القدم، كريستيانو رونالدو رسالة إلى جماهير النصر قبل بدء مشواره مع الفريق رسميًّا، وقال: “أراكم قريبًا”، حيث تُشير التقارير إلى وصوله الرياض، مساء أمس الاثنين.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

مباراتان اليوم في دور الـ16 بـ كأس...
كأس العالم

مباراتان اليوم في دور الـ16 بـ كأس...

كأس العالم
توم كروز يحبس الأنفاس بقفزة من الطائرة
حصاد اليوم

توم كروز يحبس الأنفاس بقفزة من الطائرة

حصاد اليوم
رئيس الإمارات في زيارة رسمية لقطر
العالم

رئيس الإمارات في زيارة رسمية لقطر

العالم
“المواطن” توثق فعاليات الملتقى السنوي الرابع لجمعية...
السعودية اليوم

“المواطن” توثق فعاليات الملتقى السنوي الرابع لجمعية...

السعودية اليوم
آلية قرعة كأس السوبر السعودي 2023
الرياضة

آلية قرعة كأس السوبر السعودي 2023

الرياضة
المدني: لا تخرجوا من منازلكم إلا للضرورة...
السعودية اليوم

المدني: لا تخرجوا من منازلكم إلا للضرورة...

السعودية اليوم
الهلال يخسر ودية نيوكاسل بخماسية
الرياضة

الهلال يخسر ودية نيوكاسل بخماسية

الرياضة
توقعات بـ أمطار وسيول على منطقة مكة...
السعودية اليوم

توقعات بـ أمطار وسيول على منطقة مكة...

السعودية اليوم