تهانٍ ومباركات لـ وزير الرياضة بمناسبة مولودته نورة

انهالت التبريكات والدعوات على وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، بعد أن رزقه الله تعالى بمولودته “نورة”، سائلين المولى عز وجل أن يجعلها قرة عينه ويزرقه برها.

وعبر موقع “تويتر”، لم تتوقف كلمات المحبة والدعاء للأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل بهذه المناسبة السعيدة، حيث رصدت “المواطن” العديد من التهاني والمباركات وجهها مواطنون إلى الأمير عبدالعزيز بن تركي.

وقال الممثل زيد السويداء عبر حسابه في “تويتر”: “خالص التهاني والتبريكات لـ سمو وزير الرياضة، قدوم مولودته نورة، جعلها الله من مواليد السعادة”.

أما عبدالله الراجح فقال: “نبارك لـ الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، قدوم مولودته نورة، جعلها الله من مواليد السعادة”.

بينما قال محمد بن دخيل المالكي عبر حسابه في “تويتر”: “أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى سمو وزير الرياضة بمناسبة قدوم ابنته الأميرة نورة، حفظها الله ونسأل الله أن يرزقهم برها وأن تكون من حفظة كتابه الكريم”.

وتقدم أسرة “المواطن” التهنئة إلى الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، سائلين الله عز وجل أن يجعلها قرة عين لوالديها .