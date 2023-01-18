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لقاء أخوي تشاوري دعا إليه رئيس الإمارات

توافد قادة مصر والأردن والخليج لحضور قمة أبوظبي

2023-01-18 الساعة 11:53
توافد قادة مصر والأردن والخليج لحضور قمة أبوظبي
المواطن - فريق التحرير

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تستضيف العاصمة الإماراتية أبوظبي، اليوم الأربعاء، لقاءً أخويًا لقادة دول مجلس التعاون الخليجي والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

لقاء تشاوري

وأفادت سكاي نيوز بالعربي، في نبأ عاجل لها اليوم، وصول عدد من قادة دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن إلى أبوظبي لحضور لقاء أخوي تشاوري دعا إليه رئيس دولة الإمارات محمد بن زايد آل نهيان.

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ووصل الرئيس المصري إلى دولة الإمارات للمشاركة في قمة أبوظبي، والتي ستجمع قادة مصر والأردن ودول مجلس التعاون الخليجي.

توافد الرؤساء

وأعلن المتحدث الرسمي للرئاسة المصرية السفير بسام راضي، أن مشاركة الرئيس السيسي في قمة أبوظبي تأتي في إطار حرص مصر على تدعيم وتطوير أواصر العلاقات المتميزة مع جميع الدول الشقيقة المشاركة بالقمة، فضلاً عن التعاون بشأن تعزيز آليات العمل المشترك لصالح الشعوب العربية، حيث تستهدف قمة أبوظبي التشاور والتنسيق بشأن تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

وأفادت وكالة الأنباء العمانية نقلًا عن بيان صادر عن البلاط السلطاني بأن “السلطان هيثم بن طارق سيقوم بزيارة صباح الأربعاء إلى دولة الإمارات، تلبية لدعوة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات للمشاركة في اللقاء الأخوي لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي”.

قمة القاهرة

وكانت قمة مصرية أردنية وفلسطينية انعقدت بالقاهرة، أمس الثلاثاء، وأكدت ضرورة دعم السلطة الفلسطينية ورئيسها وسط تحديات إقليمية ودولية.

 

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