توتنهام يستفيق ويُمطر شباك كريستال بالاس برباعية

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حقق الفريق الكروي الأول بنادي توتنهام هوتسبير، فوزًا كبيرًا على مضيفه كريستال بالاس برباعية دون رد، ضمن مباريات الجولة الـ19 من الدوري الإنجليزي.
وكان الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين.
وفي الشوط الثاني، من عمر المباراة تألق السبيرز مُحرزًا الهدف الأول عبر نجمه هاري كين بالدقيقة الـ48 ثم أضاف اللاعب ذاته، الهدف الثاني بالدقيقة الـ53.
وواصل السبيرز ضغطه، ليُضيف الهدف الثالث عبر اللاعب مات دوهيرتي بالدقيقة الـ69.
ثم اختتم الكوري الجنوبي هيونج مين سون أهداف المباراة مسجلًا الهدف الرابع للسبيرز بالدقيقة الـ73.
وأصبح رصيد الفريق اللندني بعد الفوز 33 نقطة في المركز الخامس، بينما تجمد رصيد كريستال بالاس عند 22 نقطة في المركز الـ12.
وكانت مباريات أمس الأربعاء في الدوري الإنجليزي، انتهت بفوز نوتنجهام فورست على ساوثهامبتون بهدف دون رد، وتعادل ليدز يونايتد مع وست هام يونايتد بهدفين لكل فريق، بينما تعادل وولفرهامبتون مع أستون فيلا بهدف لكل فريق، وفاز توتنهام على كريستال بالاس برباعية دون رد.