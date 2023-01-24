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السبيرز يبتعد عن الفريقين بفارق 3 نقاط

توتنهام يُهدد مان يونايتد ونيوكاسل في ترتيب الدوري الإنجليزي

2023-01-24 الساعة 4:59
توتنهام يُهدد مان يونايتد ونيوكاسل في ترتيب الدوري الإنجليزي
المواطن - محمد سمعه

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أصبح الفريق الكروي الأول بنادي توتنهام هوتسبير يُهدد ترتيب فريقي نيوكاسل يونايتد ومانشستر يونايتد في جدول الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم موسم 2022/2023.

وكان السبيرز حقق فوزًا مهمًا على نادي فولهام أمس بهدف دون رد، سجله اللاعب الإنجليزي هاري كين، ليُصبح رصيده 36 نقطة في المركز الخامس، وبفارق 3 نقاط عن فريقي نيوكاسل صاحب المركز الثالث ومانشستر يونايتد صاحب المركز الرابع.

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توتنهام قريب من المربع الذهبي

وفي حال فاز توتنهام في المباراة المقبلة على نادي مانشستر سيتي، مقابل خسارة نيوكاسل يونايتد من وست هام يونايتد وخسارة مانشستر يونايتد أمام كريستال بالاس فإن السبيرز سيصعد للمركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي حيث سيتساوى في نفس رصيد النقاط مع اليونايتد ونيوكاسل.

توتنهام ضد فولهام

وحتى الآن سجل هاري كين مع السبيرز في الموسم الحالي 16 هدفًا في الدوري الإنجليزي ليتواجد في المركز الثاني خلف النرويجي إيرلينج هالاند لاعب مانشستر سيتي المتصدر بإحرازه 25 هدفًا.

توتنهام ضد فولهام

مباريات الجولة الـ22 

وتنطلق مباريات الجولة الـ22 من الدوري الإنجليزي مساء الجمعة بعد القادمة، بمواجهة تشيلسي لنادي فولهام بالإضافة إلى إقامة 7 مباريات يوم السبت 4 فبراير وهم ” إيفرتون ضد آرسنال، أستون فيلا ضد ليستر سيتي، مانشستر يونايتد ضد كريستال بالاس، وولفرهامبتون ضد ليفربول، برايتون ضد بورنموث، برينتفورد ضد ساوثهامبتون، نيوكاسل يونايتد ضد وست هام”.

وتُستكمل مباريات الجولة الـ22 يوم 5 فبراير بإقامة مباراتي ” نوتنجهام فورست ضد ليدز يونايتد و توتنهام هوتسبير ضد مانشستر سيتي”.

توتنهام ضد فولهام

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