توثيق الموظف للأعمال المكلف بها يضمن حقوقه

أشار المختص في الموارد البشرية عبدالعزيز المبارك، إلى أهمية توثيق الموظفين الأعمال التي يتم تكليفهم بها.

أهم أدوات الاحتراف

وقال المبارك، خلال لقائه على قناة الإخبارية: إن الموظف يجب عليه توثيق أي عمل يكلف به حتى يضمن حقه؛ لأن ذلك أحد أهم أدوات الاحتراف.

التوثيق هام جدًّا

وتابع المبارك، أن التوثيق هام جدًّا؛ لأنه حال تصعيد أي موضوع دون إجراء أو ملفات واضحة يكون موقف الموظف ضعيفًا.

واستطرد: الموظف عليه أن يعرف حقوقه وواجباته ومهامه الوظيفية، وامتلاك روح المبادرة.