توثيق الموظف للأعمال المكلف بها يضمن حقوقه

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أشار المختص في الموارد البشرية عبدالعزيز المبارك، إلى أهمية توثيق الموظفين الأعمال التي يتم تكليفهم بها.
فيديو | المختص في الموارد البشرية عبد العزيز المبارك:قد يهمّك أيضاً
يجب على الموظف توثيق أي عمل يكلف به حتى يضمن حقه#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/7nDCSeRvoQ
— الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) January 15, 2023
وقال المبارك، خلال لقائه على قناة الإخبارية: إن الموظف يجب عليه توثيق أي عمل يكلف به حتى يضمن حقه؛ لأن ذلك أحد أهم أدوات الاحتراف.
وتابع المبارك، أن التوثيق هام جدًّا؛ لأنه حال تصعيد أي موضوع دون إجراء أو ملفات واضحة يكون موقف الموظف ضعيفًا.
واستطرد: الموظف عليه أن يعرف حقوقه وواجباته ومهامه الوظيفية، وامتلاك روح المبادرة.