توجه لإلغاء نهائي “خليجي 25” بعد وفاة مشجع وإصابة 60 آخرين

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أعلن محافظ البصرة أسعد العيداني، اليوم الخميس أنه سيتم إلغاء مباراة نهائي خليجي 25 بين المنتخبين العراقي والعُماني بعد وفاة مشجع وإصابة نحو 60 آخرين بسبب احتشاد الجماهير خارج ملعب جذع النخلة بمحافظة البصرة.
مراسل #العربية: نحو 150 ألف مشجع عراقي خارج ملعب جذع النخلة بـ #البصرة.. و مطالبات بتأجيل المباراة النهائية بسبب احتشاد المشجعين
#العراق pic.twitter.com/x5kdn4KDX7قد يهمّك أيضاً
— العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) January 19, 2023
وبحسب فيديو نشرته “العربية” اليوم وثقت احتشاد نحو 150 ألف مشجع عراقي خارج ملعب جذع النخلة بمحافظة البصرة، وسط مطالبات بإلغاء المباراة النهائية، بينما رجحت بعض التقارير إلى احتمال تأجيل المباراة ونقلها خارج العراق.
من جهة أخرى، أفاد مصدر أمني عراقي بأن التدافع بين الجماهير في محيط ملعب (جذع النخلة) بمحافظة البصرة؛ أدى إلى وفاة مشجع وإصابة 60 آخرين، بحسب موقع “السومرية نيوز”.
واحتشدت الجماهير العراقية منذ الصباح الباكر، أمام أبواب ملعب “جذع النخلة” الذي يحتضن المباراة النهائية لبطولة كأس الخليج بين المنتخب العراقي ونظيره العماني.
حشود جماهيرية لا مثيل لها امام ابواب ملعب #جذع_النخلة #منتخب_العراق #المنتخب_العراقي #أسود_الرافدين #العراق #عُمان #محافظة_البصرة #البصرة_ديرتكم #خليجي_25_بصراوي #كأس_الخليج #كأس_الخليج_25 #خليجي_25 #البصرة #كرة_القدم #رياضة #كأس_الخليج_العربي pic.twitter.com/xlDlmoOhrJ
— AlsumariaTV-السومرية (@alsumariatv) January 19, 2023
فيما أفادت تقارير إخبارية بأن آلاف المشجعين يتدافعون لدخول ملعب جذع النخلة بالبصرة؛ موضحة أن أعدادًا ضخمة دخلت البصرة منذ ليلة أمس من مختلف المحافظات، والأمن لم يتمكن من السيطرة، وسط مطالبات بتأجيل مباراة نهائي “خليجي 25″؛ بسبب احتشاد المشجعين؛ خاصة وأن هناك نحو 150 ألف مشجع عراقي خارج ملعب جذع النخلة.