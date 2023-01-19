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بعد احتشاد الجماهير العراقية خارج الملعب

توجه لإلغاء نهائي “خليجي 25” بعد وفاة مشجع وإصابة 60 آخرين

2023-01-19 الساعة 12:53
توجه لإلغاء نهائي “خليجي 25” بعد وفاة مشجع وإصابة 60 آخرين
المواطن - فريق التحرير

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أعلن محافظ البصرة أسعد العيداني، اليوم الخميس أنه سيتم إلغاء مباراة نهائي خليجي 25 بين المنتخبين العراقي والعُماني بعد وفاة مشجع وإصابة نحو 60 آخرين بسبب احتشاد الجماهير خارج ملعب جذع النخلة بمحافظة البصرة.

وبحسب فيديو نشرته “العربية” اليوم وثقت احتشاد نحو 150 ألف مشجع عراقي خارج ملعب جذع النخلة بمحافظة البصرة، وسط مطالبات بإلغاء المباراة النهائية، بينما رجحت بعض التقارير إلى احتمال تأجيل المباراة ونقلها خارج العراق.

وفاة مشجع

من جهة أخرى، أفاد مصدر أمني عراقي بأن التدافع بين الجماهير في محيط ملعب (جذع النخلة) بمحافظة البصرة؛ أدى إلى وفاة مشجع وإصابة 60 آخرين، بحسب موقع “السومرية نيوز”.

احتشاد الجماهير

واحتشدت الجماهير العراقية منذ الصباح الباكر، أمام أبواب ملعب “جذع النخلة” الذي يحتضن المباراة النهائية لبطولة كأس الخليج بين المنتخب العراقي ونظيره العماني.

مطالبات بتأجيل المباراة

فيما أفادت تقارير إخبارية بأن آلاف المشجعين يتدافعون لدخول ملعب جذع النخلة بالبصرة؛ موضحة أن أعدادًا ضخمة دخلت البصرة منذ ليلة أمس من مختلف المحافظات، والأمن لم يتمكن من السيطرة، وسط مطالبات بتأجيل مباراة نهائي “خليجي 25″؛ بسبب احتشاد المشجعين؛ خاصة وأن هناك نحو 150 ألف مشجع عراقي خارج ملعب جذع النخلة.

 

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