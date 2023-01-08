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الأولوية لمن لم يسبق له آداء الفريضة

توضيح بشأن أولوية التسجيل في الحج

2023-01-08 الساعة 10:06
توضيح بشأن أولوية التسجيل في الحج
المواطن - فريق التحرير

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أكدت وزارة الحج والعمرة، أن الأولوية لتسجيل حجاج الداخل لآداء الفريضة يكون لمن لم يسبق له الحج.

يمكن للمحرم مرافقة المتقدم الأساسي

جاء ذلك خلال رد على استفسارات أحد المواطنين عبر حساب العناية بالمستفيدين بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم الأحد، موضحًا أنه يمكن للمحرم مرافقة المتقدم الأساسي بشرط التقدم بطلب الحج كمستثنى.

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إمكانية إضافة مرافقين بعد سداد الرسوم

وفي وقت سابق، أوضحت وزارة الحج والعمرة مدى إمكانية إضافة مرافقين لأداء مناسك الحج بعد سداد الرسوم المقررة.

وقالت الوزارة، عبر حسابها في “تويتر”: “إنه لا يوجد إمكانية لإضافة مُرافقين للحج بعد سداد الرسوم المقررة لأداء الفريضة”.

التسجيل متاح

وأكدت، أنه لا يمكن تأدية مناسك الحج إلا لمن يحمل تأشيرة مُخصصة لذلك، أو لديه إقامة نظامية داخل المملكة، مشيرة إلى أنه يمكن للمُتقدم للحج إلغاء حجزه من خلال المسار الإلكتروني للحجاج من داخل المملكة.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الحج والعمرة، أن التسجيل في حج هذا العام للمواطنين والمقيمين بداخل المملكة، متاح حتى السابع من ذي الحجة أو حتى اكتمال العدد.

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