توضيح من التأمينات الاجتماعية بشأن عمل المشترك لدى أكثر من وظيفة اللحوم المزيفة حيلة فشلت في إنقاذ العالم الاتحاد يتقدم على الفيحاء بثلاثية في الشوط الأول وظائف إدارية وهندسية شاغرة بشركة معادن السديس: إنشاء قطاع للاهتمام بالمتقاعدين ولجنة للاستفادة من خبراتهم السيسي يطمئن المصريين: ليس لدينا أزمة دولار مارتينيز يناقش مع رونالدو مستقبله الدولي رجل استدان لشراء أرض وأنقذ رجلاً من السجن فحدث ما لا يتوقعه! بيع تمثال لطائر تويتر الشهير بـ100 ألف دولار كيم كارداشيان تشتري قلادة ارتدتها الأميرة ديانا
أكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أنه يجيز عمل المشترك لدى أكثر من صاحب عمل.
جاء ذلك خلال رد حساب خدمة العناية بالعملاء التابعة للمؤسسة عبر موقع “تويتر”، على سؤال حول هذا الأمر.
وقالت العناية بالعملاء إن نظام التأمينات الاجتماعية يجيز عمل المشترك لدى أكثر من صاحب عمل، ويحسب اشتراك واحد بمجموع الأجور التي يتقاضاها من أصحاب العمل.
وأضافت أنه يجب الرجوع لعقد العمل واللائحة الداخلية للمنشأة للتأكد من عدم اشتراط الجمع بين وظيفتين.
على جانب آخر، أكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، في وقت سابق، أن تسجيل صاحب العمل لأجر المشترك الصحيح يُمكن الأخير من الاستفادة الكاملة من منافع نظام التأمينات الاجتماعية.
ولفتت التأمينات إلى أنه يمكن تعديل أجر المشترك من خلال المشترك أو صاحب العمل خلال السنة التأمينية أو خلال الثلاثة أشهر الأولى من السنة التالية لها على الأكثر.